В Одесской области разоблачили схему контрабанды сигарет в ЕС. К отправке готовили партию на 27 млн грн

Сигареты планировали переправить баржей, спрятав их в мешки с солью Фото: mvs.gov.ua

Сигареты планировали переправить баржей, спрятав их в мешки с солью.

"Во время обысков на складе одного из предприятий в Измаиле правоохранители обнаружили около 3 тыс. коробок сигарет, ориентировочная стоимость которых составляет 27 млн грн. Табачные изделия уже были готовы к отправке", – отметили в релизе.

Контрабанду задокументировали сотрудники Государственной пограничной службой совместно со следователями Госбюро расследований и Службой безопасности.

В МВД подчеркнули, что это может быть одной из самых масштабных попыток незаконного перемещения сигарет через границу.

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