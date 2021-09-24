За первое полугодие в Украине продали больше 7 млрд нелегальных сигарет – исследование

"Предыдущий пик нелегальной торговли мы фиксировали в 2013-м – 8,5%. В 2015–2017 гг. был довольно низкий уровень нелегальной табачной продукции. В дальнейшем он постепенно повышался, а в этом году уже наблюдается стремительный рост – в частности, в феврале 2021 года – 12,8%, а в последнем исследовании – 15,9%", – сообщила Винославская.

В Kantar подсчитали, что за первое полугодие объем нелегальной торговли сигаретами составил 7,2 млрд сигарет.

"Лидеры по доле нелегальной табачной торговли в Украине – Одесская, Харьковская и Донецкая области, – сказала генеральный директор Kantar Украины. – В основном нелегальные сигареты покупают люди с низким уровнем дохода – не только из сельской местности, но и из городов. Примерно половина из них осознают, что они покупают поддельную, нелегальную продукцию".

В компании отметили, что 34% нелегальной продукции продают через магазины, 33% – через киоски, 20% – через уличную торговлю, 11% – на открытых рынках.

Причиной резкого роста доли нелегального рыка эксперты назвали непродуманную налоговую политику и недостаточный уровень борьбы с черным рынком.

"По данным Государственной казначейской службы Украины, несмотря на повышение акциза на сигареты на 20%, поступления от табачного акциза в первой половине 2021 уменьшились на 1,65 млрд грн", – сообщила эксперт по налогообложению, кандидат экономических наук Татьяна Кощук.

Эксперт Growford Institute, профессор Константин Швабий отметил, что непродуманное повышение акцизов и резкий рост доли нелегальной табачной продукции несут риски для доходов госбюджета.

"Согласно рейтингу топ-200 крупнейших налогоплательщиков в 2020 году, четыре производителя сигарет заплатили 57,3 млрд грн налогов в госбюджет, что составляет около 7% всех поступлений. Дальнейшее увеличение налоговой нагрузки будет тормозить легальное производство", – считает он.