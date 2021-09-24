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За первое полугодие в Украине продали больше 7 млрд нелегальных сигарет – исследование

Примерно половина покупателей контрафакта осознают, что покупают поддельную, нелегальную продукцию, отмечают эксперты Kantar
Примерно половина покупателей контрафакта осознают, что покупают поддельную, нелегальную продукцию, отмечают эксперты  Kantar
Фото: depositphotos.com

Потери бюджета Украины от нелегальной торговли сигаретами с января по июнь 2021 года составили 13,2 млрд грн. Доля нелегальных сигарет на рынке составила 15,9% и это абсолютный рекорд за последние 10 лет, заявила генеральный директор Kantar Украины Светлана Винославская. Об этом она сказала 24 сентября на он-лайн конференции "Исследование рынка нелегальной торговли табачной продукцией в Украине", пишет "Еспресо".

"Предыдущий пик нелегальной торговли мы фиксировали в 2013-м – 8,5%. В 2015–2017 гг. был довольно низкий уровень нелегальной табачной продукции. В дальнейшем он постепенно повышался, а в этом году уже наблюдается стремительный рост – в частности, в феврале 2021 года – 12,8%, а в последнем исследовании – 15,9%", – сообщила Винославская.

В Kantar подсчитали, что за первое полугодие объем нелегальной торговли сигаретами составил 7,2 млрд сигарет.

"Лидеры по доле нелегальной табачной торговли в Украине – Одесская, Харьковская и Донецкая области, – сказала генеральный директор Kantar Украины. – В основном нелегальные сигареты покупают люди с низким уровнем дохода – не только из сельской местности, но и из городов. Примерно половина из них осознают, что они покупают поддельную, нелегальную продукцию".

В компании отметили, что 34% нелегальной продукции продают через магазины, 33% – через киоски, 20% – через уличную торговлю, 11% – на открытых рынках.

Причиной резкого роста доли нелегального рыка эксперты назвали непродуманную налоговую политику и недостаточный уровень борьбы с черным рынком.

"По данным Государственной казначейской службы Украины, несмотря на повышение акциза на сигареты на 20%, поступления от табачного акциза в первой половине 2021 уменьшились на 1,65 млрд грн", – сообщила эксперт по налогообложению, кандидат экономических наук Татьяна Кощук.

Эксперт Growford Institute, профессор Константин Швабий отметил, что непродуманное повышение акцизов и резкий рост доли нелегальной табачной продукции несут риски для доходов госбюджета.

"Согласно рейтингу топ-200 крупнейших налогоплательщиков в 2020 году, четыре производителя сигарет заплатили 57,3 млрд грн налогов в госбюджет, что составляет около 7% всех поступлений. Дальнейшее увеличение налоговой нагрузки будет тормозить легальное производство", – считает он. 

Теги: госбюджет, исследование, акциз, табачные изделия, сигареты, контрафакт, подделка, Kantar
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