СБУ задержала фуру с контрабандными сигаретами в порту Одессы – СМИ

"Источник связывает эту попытку ввезти сигареты с сотрудником департамента по борьбе с контрабандой Гостаможслужбы Александром Ковтуном. Источник называет его "куратором таких схем по всей Украине". Также источник напомнил, что это не первая попытка провезти в Украину сигареты в обход декларирования. Так, 13 октября сигареты нашли в контейнере с запчастями к велосипедам. Тогда, по данным источника, выяснилось, что контейнер принадлежит Михаилу Степанову – близкому другу замглавы Гостаможслужбы Руслана Черкасского", – сказано в сообщении "Цензор.НЕТ".

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