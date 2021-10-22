СБУ ликвидировала международный канал контрабанды в ЕС, организаторы которого планировали спонсировать боевиков на Донбассе

По данным СБУ, стоимость изъятого у подозреваемых контрабандного товара составляет почти 13 млн грн Фото: ssu.gov.ua

По предварительной информации, фигуранты планировали использовать часть "миллионной прибыли" для финансирования боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Стоимость изъятого у подозреваемых контрабандного товара составляет почти 13 млн грн.

"Установлено, что участники незаконного бизнеса планировали наладить транзитный канал переправки сигарет вне таможенного контроля через Украину в ЕС. В ходе отработки оперативной информации сотрудники СБУ обнаружили на территории Одесского морского торгового порта контейнер контрабандистов. Во время его осмотра обнаружена крупная партия сигарет без соответствующих товаросопроводительных документов о происхождении и качестве товара", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проверяют, причастны ли лица из санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны Украины к организации противоправной деятельности.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)), ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.