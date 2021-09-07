СБУ ликвидировала канал контрабанды наркотиков во временно оккупированный Донецк

Наркотики прятали в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах Фото: ssu.gov.ua

По данным следствия, наркотики на временно оккупированную территорию отправляли не через линию разграничения, а через границу с Россией.

"Ежемесячно делали по несколько "посылок", стоимость каждой из которых составляла почти 4 млн грн. Организовала противоправную схему безработная киевлянка, которая приобщила к делу "партнершу" с временно оккупированного Донецка. По данным следствия, злоумышленники прятали запрещенные вещества в кувшинах для вазонов и в садово-парковых скульптурах, а потом переправляли их сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. Из России "товар" через неподконтрольные участки границы попадал во временно оккупированный Донецк. Там его фасовали и реализовывали", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что канал существовал почти год и ежемесячно злоумышленники переправляли по две-три партии наркотиков.

"В ходе спецоперации правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг", – отметили в пресс-центре.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса. Женщину, которая, по данным следствия, организовала канал, задержали, ей сообщили о подозрении.

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