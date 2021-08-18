В Кривом Роге у мужчины изъяли наркотиков на восемь млн грн – полиция

"Мужчина устроил место на чердаке одного из заброшенных сельскохозяйственных зданий бывшей фермы, где сушил коноплю. Для хранения и фасовки готового товара злоумышленник арендовал складское помещение в Кривом Роге", – отметили в полиции.

Коноплю фигурант дела распространял по почте на территории всей Украины.

16 августа правоохранители провели обыски, в результате которых изъяли около 40 кг каннабиса и пистолет.

"По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет более 8 млн грн", – подчеркнули в НПУ.

Полиция устанавливают лиц, которые могут быть причастны к незаконной схеме. Ведется уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.