СБУ разоблачила схему ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

По данным спецслужбы, два наркокурьера, задержанных на территории таможенного поста международного аэропорта Борисполь, пытались провезти в Украину партию псевдоэфедрина – прекурсора, который в подпольных нарколабораториях используют для изготовления метамфетамина. После переправки товара злоумышленники планировали реализовать его через собственную сеть дилеров.

"Установлено, что задержанные входят в состав международной преступной группировки, которая специализируется на сбыте оптовых партий наркотиков из одной из африканских стран", – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, сотрудники спецслужбы установили организатора ячейки наркогруппировки в Украине. Помимо этого, в Киеве был задержан еще один организатор контрабандного канала наркотиков в Украину. Злоумышленники переправляли концентрированный каннабис из одной из стран Северной Америки. Для переправки товара они использовали сервисы международной почтовой связи.

Правоохранители задержали организатора наркотрафика при получении очередной посылки. Ему сообщили о подозрении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.