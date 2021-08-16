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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одессе СБУ выявила новые попытки итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС

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Правоохранители изъяли около 60 кг кокаина на сумму $10 млн по ценам черного рынка
Правоохранители изъяли около 60 кг кокаина на сумму $10 млн по ценам черного рынка
Фото: ssu.gov.ua

В Одессе правоохранители заявили о предотвращении контрабанды оптовой партии наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз. Об этом 16 августа сообщили в пресс-службе СБУ.

Товар прибыл в морской порт Южный в контейнере с бананами из одной из южноамериканских стран. Во время осмотра груза правоохранители обнаружили в контейнерах скрытый кокаин.

"Злоумышленники планировали контрабандой переправить наркотики транзитом через Украину в ЕС. По оперативным данным, к очередной поставке причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета", – сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли около 60 кг кокаина на сумму $10 млн по ценам черного рынка.

Контекст:

9 августа в Одессе правоохранители задержали трех организаторов наркобизнеса. По версии следствия, все трое – граждане Албании, Румынии и Украины – причастны к деятельности "Ндрангета". Они организовали ввоз наркотиков из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля. Им объявили о подозрении и поместили под стражу.

"Ндрангета", как пишет "ВВС News Україна",  – это крупная итальянская организованная преступная группировка. Хотя "Ндрангета" не так известна, как сицилийская "Коза ностра" и неаполитанская "Каморра", однако, по мнению экспертов, она не уступают им по влиянию.

Сферой интересов "Ндрангета" считают транспортировку наркотиков. По оценкам правоохранителей, клан отвечает за ввоз большей части кокаина в Европу. А ежегодный доход группировки оценивают в €50 млрд, что позволяет "Ндрангета" иметь связи в других странах Европы и мира.

Теги: СБУ, Украина, Одесса, наркотики, контрабанда, кокаин, порт Южный
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