В Одессе СБУ выявила новые попытки итальянской мафии перенаправить кокаин в ЕС

Правоохранители изъяли около 60 кг кокаина на сумму $10 млн по ценам черного рынка Фото: ssu.gov.ua

Товар прибыл в морской порт Южный в контейнере с бананами из одной из южноамериканских стран. Во время осмотра груза правоохранители обнаружили в контейнерах скрытый кокаин.

"Злоумышленники планировали контрабандой переправить наркотики транзитом через Украину в ЕС. По оперативным данным, к очередной поставке причастны участники одной из самых мощных в мире преступных организаций "Ндрангета", – сообщили в СБУ.

Правоохранители изъяли около 60 кг кокаина на сумму $10 млн по ценам черного рынка.