Кокаин на 4 млн грн в игрушках. Житель Львова организовал доставку наркотика в столицу

Бывший сотрудник правоохранительных органов организовал незаконную схему сбыта кокаина, он отправлял оптовые партии наркотика из Львова в Киев службами такси. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли кокаин весом около 1 кг Фото: gp.gov.ua

Киевская местная прокуратура № 6 задержала мужчину, который организовал поставки в Киев наркотических средств в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта. Об этом 18 февраля сообщила пресс-служба Офисе генерального прокурора Украины.

По данным следствия, житель Львова, бывший сотрудник правоохранительных органов, организовал незаконную схему сбыта кокаина, отправляя в Киев оптовые партии наркотиков частными службами такси. Наркотические средства он прятал в детских игрушках.

"В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн, электронные весы, пакеты для фасовки и тому подобное. Задержанному сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в релизе.

Правоохраниели установливают лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления.