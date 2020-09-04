В Киеве на сбыте наркотиков задержали полицейского, при обыске у него нашли наградное оружие Януковича

В Киеве задержан сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева, который занимался сбытом наркотиков и психотропных веществ. У задержанного были проведены обыски, в ходе которых изъяты наркотические вещества и наркосодержащие растения, боеприпасы и оружие. В их числе наградное оружие беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, которое было подарено тому бывшим министром обороны Александром Кузьмуком.

В Киеве правоохранители задержали полицейского, который подозревается в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным ведомства, сотрудник следственного отдела одного из районных управлений полиции Киева занимался сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали три факта сбыта 30-летним инспектором психотропных веществ амфетамин и МДМА.

Его задержали после очередного сбыта наркотического средства человеку, который действовал под контролем правоохранительных органов. Правоохранители изъяли около 40 граммов белого порошкообразного вещества – задержанный заявил, что это был кокаин. Он получил за его продажу 70 тыс. грн.

По адресам проживания задержанного, в его служебном кабинете и автомобиле были проведены обыски, в ходе которых изъяты наркотические вещества и наркосодержащие растения. Кроме того, правоохранители изъяли оружие и свыше 1 тыс. боеприпасов.

Задержанному сообщили о подозрении. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении от должности. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

На фото с вещами, изъятыми у задержанного, видно, что среди прочего есть наградное оружие беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, которое было подарено тому бывшим министром обороны Александром Кузьмуком.