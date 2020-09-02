Проводили незаконные операции с криптовалютой. Полиция разоблачила в Киеве сеть обменных пунктов

В Киеве разоблачили финансовую компанию, которая предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют и присваивала деньги клиентов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Сотрудники управления противодействия киберпреступности Киева разоблачили сеть обменных пунктов, которые предоставляли услуги по обмену электронных валют, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Финансовая компания предлагала услуги по обмену запрещенных в Украине электронных валют как онлайн, так и в филиалах учреждения. Также установлено, что компания присвоила деньги гражданина, которые получила для проведения обмена", – сказано в сообщении.

По информации МВД, владелец сети – 35-летний житель Киева. У него дома, в автомобиле и в офисах учреждения правоохранители провели обыски. Были изъяты компьютеры, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи и 1 млн грн наличными.

После проведения экспертиз владельцу сети объявят о подозрении. Правоохранители устанавливают круг потерпевших и сумму ущерба.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит владельцу сети, – лишение свободы на срок до восьми лет.

Украина является №1 в мире по использованию криптовалют. Об этом 1 сентября заявили в Министерстве цифровой трансформации со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены.