Двое британцев попытались перевезти кокаин на гидроцикле через Северное море

Попытка двух британцев перевезти кокаин из Нидерландов на гидроцикле закончилась спасательной операцией в Северном море.

У наркоторговцев была карта Северного моря и расписание приливов Фото: EPA

36-летний Стивен Броган и 34-летний Энтони Рейли из графства Ланкашир 30 сентября 2020 года на гидроцикле отправились за кокаином в Нидерланды через Северное море, но по дороге домой посреди моря у них закончилось топливо. О случае пишет газета The Independent.

На помощь наркоторговцам пришли спасатели, у одного из них они диагностировали обморожение, а у другого – истощение. Двух мужчин на вертолете доставили в больницу.

Спасателей насторожило подозрительное поведение мужчин, они связались с полицией. Правоохранители провели обыск и обнаружили у них два килограмма кокаина стоимостью около £200 тыс.

Кроме наркотиков у мужчин изъяли карту Северного моря, снаряжение для дайвинга и расписание приливов.

Королевский суд Ипсвича приговорил Брогана к 7,5 года тюремного заключения, а Рейли – к семи годам заключения, он признался в преступлении раньше своего соучастника.