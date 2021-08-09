Кокаин спрятали в контейнерах с бананами. В Одессе разоблачили кураторов контрабанды наркотиков в ЕС

По данным следствия, трое членов международной преступной группировки – граждане Албании, Румынии и Украины – организовали ввоз наркотических средств из Эквадора с сокрытием от таможенного контроля через контейнерный терминал одного из портовых операторов.

50 брикетов с кокаином весом более 60 кг были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.

В СБУ со ссылкой на данные Интерпола сообщили, что задержанные причастны к деятельности "одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета", а стоимость изъятого кокаина составила $10 млн по ценам черного рынка.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Организаторов задержали по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.