ГОРДОН
 
 
КИЕВ

В Киеве полицейские нашли у иностранца кокаин. На черном рынке такая партия стоит около 2,5 млн гривен

Столичные полицейские сообщили, что 48-летний иностранец вез в Киев 300 граммов кокаина на продажу. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кокаин обнаружили в автомобиле задержанного
Кокаин обнаружили в автомобиле задержанного
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские задержали иностранца, которого подозревают в перевозке 300 граммов кокаина с целью последующей продажи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева 31 декабря.

Правоохранители рассказали, что сначала остановили автомобиль с иностранными номерами. Они осмотрели салон и нашли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин.

"Изъятое направили на проведение экспертного исследования. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью последующего сбыта", – сказано в сообщении.

По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен, уточнили в столичной полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Теги: Киев, полиция, наркотики, кокаин, иностранцы, конфискация, продажа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Павлик в день 55-летия отправился в баню
Павлик в день 55-летия отправился в баню
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
Белодед обнародовала фото с отцом
Белодед обнародовала фото с отцом
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS