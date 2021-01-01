В Киеве полицейские нашли у иностранца кокаин. На черном рынке такая партия стоит около 2,5 млн гривен

Столичные полицейские сообщили, что 48-летний иностранец вез в Киев 300 граммов кокаина на продажу. Теперь мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полицейские задержали иностранца, которого подозревают в перевозке 300 граммов кокаина с целью последующей продажи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева 31 декабря.

Правоохранители рассказали, что сначала остановили автомобиль с иностранными номерами. Они осмотрели салон и нашли пакет с порошкообразным веществом белого цвета, похожим на кокаин.

"Изъятое направили на проведение экспертного исследования. В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что 48-летний гражданин другого государства вез в столицу 300 граммов кокаина с целью последующего сбыта", – сказано в сообщении.

По ценам черного рынка стоимость изъятых наркотиков составляет около 2,5 млн гривен, уточнили в столичной полиции.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупных размерах). Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.