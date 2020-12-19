В порту в Одесской области задержали партию кокаина на $12 млн. Наркотики прятали среди фруктов

Кокаин, выявленный в морском порту Южный, прибыл в Украину из Эквадора. Конечным пунктом следования наркотиков должны были стать страны Евросоюза, отметили в Госпогранслужбе.

В 2020 году в морских портах Одесской области выявили более 500 кг кокаина Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области на пункте пропуска "Староказачье" пограничники задержали партию кокаина стоимостью $12 млн. Об этом 19 декабря сообщила Госпогранслужба.

По информации ведомства, кокаин прибыл в Украину через порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов. Его прятали возле холодильного агрегата в вентиляционных люках контейнера.

В Госпогранслужбе отметили, что заранее знали о грузе. Наркотики должны были следовать транзитом в Молдову, а конечной точкой должны были стать страны Евросоюза. Пограничники задержали груз в пункте пропуска "Староказачье".

"Во время общего осмотра в технологических отверстиях со стороны холодильного агрегата обнаружено 46 пакетов, завернутых в серебристую пластиковую пленку, общим весом 54 кг. Экспресс-тест подтвердил, что это кокаин", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 305 Уголовного кодекса Украины о контрабанде наркотических средств.

По словам пограничников, за 2020 год в морских портах Одесской области выявили более 500 кг кокаина.