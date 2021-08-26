ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Из России в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных – Госпогранслужба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пакет с наркотиками был изъят у украинца 1967 года рождения, отметили в ГПСУ
Пакет с наркотиками был изъят у украинца 1967 года рождения, отметили в ГПСУ
Фото: dpsu.gov.ua

В пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) пограничники пресекли попытку нелегального ввоза наркотиков из РФ, они находились в пакете под видом биодобавок для животных. Об этом 26 августа сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

Отмечается, что пакет был изъят у украинца 1967 года рождения, он возвращался микроавтобусом из России.

"При оформлении на одну из сумок сработал пограничный пес. Внутри был запаян полиэтиленовый мешок весом почти три килограмма, который был наполнен белым кристаллическим веществом. Анализ показал, что оно содержит наркотические вещества по индикатору "героин, морфин, бупренорфин", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Водитель пояснил, что "стал наркокурьером непреднамеренно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов". По его словам, биодобавку для животных вез на заказ одной фирмы, но известить о ее наличии во время таможенного оформления он якобы забыл, рассказали в ГПСУ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств).

"Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу", – резюмировали в Госпогранслужбе.

Теги: Россия, Украина, наркотики, Госпогранслужба, Харьковская область, пограничники, контрабанда, ГПСУ, экспертиза, Гоптовка, правоохранители, героин, нелегалы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Ну богиня же", "Не хватает мужского плеча и карапузиков". Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
"Какой хорошенький". Горбунов показал лицо старшего сына от Осадчей – четырехлетнего Ивана
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
В Киеве пройдет кинофестиваль "Соседи". Зрителям покажут фильмы украинских и зарубежных режиссеров о Холокосте
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
Семь вокалистов, пять актеров и два спортсмена в возрасте от 24 до 47 лет. Названы имена всех звездных участников шоу "Танцы со звездами"
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Капец, думал, это две Насти", "Реально одинаковые". В сети обсуждают сходство Каменских с известной зарубежной певицей. Фото
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
"Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно". Панин ответил пропагандисту Соловьеву
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
Loboda прокомментировала отношения со своим возлюбленным
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"Уже надоела копна волос", "Как же Алле идет эта укладка". В сети обсуждают образ Пугачевой в кюлотах и с новой прической
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
"С трудом выхожу из дома". Седокова отпустила 16-летнюю дочь учиться за границу
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Как приготовить кукурузу с колбасой и сыром. Оригинальный рецепт от Клопотенко
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
Посетили парад, купили платье-вышиванку. Жена и дочь Андреа Бочелли прогулялись по Киеву. Фото
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"Просто разорвали "Олимпийский". Потап прокомментировал свое выступление с группой Mozgi на концерте ко Дню Независимости
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"У меня есть недвижимость в разных странах". Loboda рассказала, на чем зарабатывает во время пандемии
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Ребенок вернулся с каникул уже не ребенком". Брежнева показала повзрослевшую младшую дочь
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Кристина, ты не обижайся, но доча копия папы". Асмус показала подросшую дочь от Харламова
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
"Это то, что шокирует меня самого". Каратист Горуна стал участником "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Может, мои медали потускнели?" Клочкова заявила, что ее второй год подряд не приглашают на официальные мероприятия ко Дню Независимости
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Так горячо". 52-летняя Лопес показала голый торс и зону декольте
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Красота". У Никитюк ветром подняло платье
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Едим золотые яйца и бухаем". Экс-супруг Билык поцеловался в губы с разведенной Апиной
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"Идеальная", "Как Барби". Димопулос показала тело в раздельном купальнике
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"У меня молодость уходит, а вы тут со своим летом". Жанна Бадоева показала новое пляжное фото
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
"Бомбическая". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
"Ему было тяжелее, чем мне". 20-летняя дзюдоистка Белодед рассказала, почему рассталась с итальянским дзюдоистом Базиле
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS