Из России в Украину пытались ввезти наркотики под видом биодобавок для животных – Госпогранслужба

Пакет с наркотиками был изъят у украинца 1967 года рождения, отметили в ГПСУ Фото: dpsu.gov.ua

Отмечается, что пакет был изъят у украинца 1967 года рождения, он возвращался микроавтобусом из России.

"При оформлении на одну из сумок сработал пограничный пес. Внутри был запаян полиэтиленовый мешок весом почти три килограмма, который был наполнен белым кристаллическим веществом. Анализ показал, что оно содержит наркотические вещества по индикатору "героин, морфин, бупренорфин", – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Водитель пояснил, что "стал наркокурьером непреднамеренно, поскольку занимается нерегулярными перевозками людей и иногда грузов". По его словам, биодобавку для животных вез на заказ одной фирмы, но известить о ее наличии во время таможенного оформления он якобы забыл, рассказали в ГПСУ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства, решается вопрос о начале досудебного расследования по ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств).

"Обнаруженное кристаллическое вещество направлено на экспертизу", – резюмировали в Госпогранслужбе.