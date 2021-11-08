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Черный рынок сигарет вырос на 18% за год и привел к потерям бюджета на 14 млрд грн – "JTI Украина"

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Минимальный акциз на сигареты в Украине удвоился за последние три года
Минимальный акциз на сигареты в Украине удвоился за последние три года
Фото: depositphotos.com

За последний год из-за резкого повышения акцизного сбора доля нелегального оборота табачных изделий в Украине выросла на 300%, сообщил генеральный директор компании "JTI Украина" Пол Холловей на пресс-конференции с участием руководителей четырех крупнейших легальных производителей сигарет – "Филип Моррис Украина", "BAT Украина", "JTI Украина" и "Империал Тобакко Украина". Об этом со ссылкой на пресс-конференцию в агентстве УНИАН пишет "24 канал".

По данным Холловея, за последние пять лет доля нелегальных продаж сигарет увеличилась с 1% в 2016 году до 18,1% в августе 2021-го и достигла рекордного за все время независимости Украины показателя.

"Год назад, когда JTI начала информационную кампанию по нелегальному рынку табачных изделий "Ні контрабанді", его доля составляла 6,9% рынка Украины. Через год этот показатель достиг 18,1% – почти 300% роста за 12 месяцев. Это более 14,4 млрд грн потерянного дохода бюджета Украины", – рассказал он.

Генеральный директор "BAT Украина" Кахабер Бенидзе считает, что к "взрывному" росту черного рынка привел рост акцизов, который превысил инфляцию в три-четыре раза, а также снижение покупательной способности потребителей.

"Эти деньги могли бы пойти на поддержку армии, социальных проектов, но вместо этого они идут на обогащение организованной преступности", – заявил Бенидзе.

Участники пресс-конференции рассказали, что согласно международному опыту резкое увеличение акциза всегда провоцирует рост контрабанды, поэтому повышение ставок в некоторых странах Европы продолжалось в течение 14 лет. В Украине план повышения акцизов до европейского уровня в €90 за тысячу сигарет утвердили в 2017 году, целевого показателя планировали достичь к 2025 году. Но на практике рост происходит резко, отметил директор "Империал Тобакко Украина" Растислав Чернак.

"За это время минимальный акциз вырос на 244%, или удвоился за последние три года. Еще более стремительным был рост акцизов на табак для нагревания – с января этого года акциз на эту группу товаров одномоментно вырос на 320%. Подорожание сигарет, которое превысило инфляцию, и привело к росту нелегального рынка", – сообщил он.

"Наши производственные мощности заняты лишь на 60%. Нелегальная торговля негативно влияет на рабочие места, а также она влечет за собой меньшее использование смежных отраслей, например логистики и складов",– рассказал генеральный директор "Филип Моррис Украина" Костас Салварас.

Производители сигарет призвали власть снизить темпы роста акцизов, чтобы снизить долю нелегальной торговли.

"Мы предлагаем Украине снизить темпы роста акцизов с 20% до 10%. И все равно такой рост будет превышать инфляцию. И в то же время этого будет достаточно, чтобы до 2030 года достичь уровня европейских акцизов", – заявил директор "Империал Тобакко Украина".

Теги: акциз, сигареты, торговля, Империал Тобакко, JTI Украина, Пол Холловей
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