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Антитабачное законодательство в Украине не обновлялось более девяти лет и требует изменений – СМИ

Нормы законопроекта предусматривают ограничения на применение маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда
Нормы законопроекта предусматривают ограничения на применение маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада планирует в среду рассмотреть в сессионном зале антитабачный законопроект №4358, который вводит европейские требования к защите населения от вреда табака и электронных устройств для курения в соответствии с евроинтеграционной директивой 2014/40/ЕС и рамочной конвенцией ВОЗ по борьбе с табаком. Об этом 1 ноября пишет агентство "Українські новини".

Авторы статьи отмечают, что благодаря внедрению норм, предусмотренных директивой, в ЕС удалось снизить курение среди детей на 20% и среди населения старше 15 лет – на 12,5%.

"Показателен тот факт, что в первом чтении законопроект №4358 поддержали подавляющим большинством все фракции и депутатские группы парламента – 339 голосов, а это больше, чем конституционное большинство. В последние годы уровень курения в Украине держится на уровне 22–23%, а среди взрослых курильщиков – 7,2 млн украинцев. Как свидетельствует глобальный опрос молодежи относительно табака (GYTS), около 15% всех подростков в возрасте 13–15 лет употребляют табачные изделия", – пишет агентство.

Нормы законопроекта предусматривают ограничения на применение маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда.

Журналисты перечислили нововведения, которые предусматривает документ: 

  • курение устройств для нагрева будет запрещаться во всех местах, как это уже обстоит с сигаретами и электронными сигаретами (в том числе школы, больницы, заведения питания, рабочие места) – бездымная среда в Украине будет сохранена;
     
  • вводится запрет на рекламу электронных устройств для курения – безопасного курения не существует;
     
  • будут введены медицинские предупреждения на пачках электронных устройств для курения, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от размера упаковки;
     
  • запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фруктов, ягод или сладостей) – это действует как своеобразный "крючок" и приманка для привлечения детей к курению.

"Антитабачное законодательство в Украине не обновлялось более девяти лет и требует изменений, чтобы защитить будущие поколения от курения. Учитывая, что от болезней, связанных с курением в Украине, умирает 85 тыс. человек ежегодно, эти дополнительные смерти, болезни и более ранняя нетрудоспособность курильщиков обходится украинской экономике ежегодно более чем в $3 млрд. Нетрудно посчитать, что каждый день торможения антитабачного законопроекта стоит 233 жизни для Украины", – подытожили "Українські новини".

Теги: Верховная Рада, здоровье, экономика, ВОЗ, табачные изделия, курение, сигареты
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