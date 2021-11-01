Антитабачное законодательство в Украине не обновлялось более девяти лет и требует изменений – СМИ

Авторы статьи отмечают, что благодаря внедрению норм, предусмотренных директивой, в ЕС удалось снизить курение среди детей на 20% и среди населения старше 15 лет – на 12,5%.

"Показателен тот факт, что в первом чтении законопроект №4358 поддержали подавляющим большинством все фракции и депутатские группы парламента – 339 голосов, а это больше, чем конституционное большинство. В последние годы уровень курения в Украине держится на уровне 22–23%, а среди взрослых курильщиков – 7,2 млн украинцев. Как свидетельствует глобальный опрос молодежи относительно табака (GYTS), около 15% всех подростков в возрасте 13–15 лет употребляют табачные изделия", – пишет агентство.

Нормы законопроекта предусматривают ограничения на применение маркетинговых технологий, направленных на повышение привлекательности табачных изделий, стимулирование продаж и создание иллюзии меньшего вреда.

Журналисты перечислили нововведения, которые предусматривает документ:

курение устройств для нагрева будет запрещаться во всех местах, как это уже обстоит с сигаретами и электронными сигаретами (в том числе школы, больницы, заведения питания, рабочие места) – бездымная среда в Украине будет сохранена;



вводится запрет на рекламу электронных устройств для курения – безопасного курения не существует;



будут введены медицинские предупреждения на пачках электронных устройств для курения, а на сигаретах медицинское предупреждение увеличится до 65% от размера упаковки;



запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фруктов, ягод или сладостей) – это действует как своеобразный "крючок" и приманка для привлечения детей к курению.

"Антитабачное законодательство в Украине не обновлялось более девяти лет и требует изменений, чтобы защитить будущие поколения от курения. Учитывая, что от болезней, связанных с курением в Украине, умирает 85 тыс. человек ежегодно, эти дополнительные смерти, болезни и более ранняя нетрудоспособность курильщиков обходится украинской экономике ежегодно более чем в $3 млрд. Нетрудно посчитать, что каждый день торможения антитабачного законопроекта стоит 233 жизни для Украины", – подытожили "Українські новини".