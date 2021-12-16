Европарламент призвал РФ конструктивно участвовать в нормандском формате и ТКГ

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году Фото: EPA

"Парламент призывает Россию и поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины соблюдать соглашения о прекращении огня. Кроме того, депутаты Европарламента призывают Россию конструктивно участвовать в нормандском формате (собирая представителей Германии, России, Украины и Франции), чтобы попытаться урегулировать войну на Донбассе, и в трехсторонней контактной группе, а также выполнить свои международные обязательства, в частности, по Минским соглашениям и Конвенции ООН по морскому праву", – говорится в сообщении.

Европарламентарии в резолюции выразили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

За резолюцию отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент также осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране".

Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT.

Кроме этого Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Также депутаты призвали не запускать газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству, и снизить энергетическую зависимость от России.