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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Европарламент призвал РФ конструктивно участвовать в нормандском формате и ТКГ

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Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году
Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году
Фото: EPA

Европарламент призвал РФ соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и конструктивно участвовать в переговорах в нормандском формате и трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 16 декабря, сообщила пресс-служба институции.

"Парламент призывает Россию и поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины соблюдать соглашения о прекращении огня. Кроме того, депутаты Европарламента призывают Россию конструктивно участвовать в нормандском формате (собирая представителей Германии, России, Украины и Франции), чтобы попытаться урегулировать войну на Донбассе, и в трехсторонней контактной группе, а также выполнить свои международные обязательства, в частности, по Минским соглашениям и Конвенции ООН по морскому праву", – говорится в сообщении.

Европарламентарии в резолюции выразили приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

За резолюцию отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент также осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране".

Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT. 

Кроме этого Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Также депутаты призвали не запускать газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству, и снизить энергетическую зависимость от России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. 

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Европарламент, перемирие, нормандский формат, российская агрессия, контактная группа, война в Украине, Евросоюз, ТКГ
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