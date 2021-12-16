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Решение российского суда с признанием пребывания войск РФ на Донбассе зафиксировало статус России как стороны международного конфликта – МИД Украины

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МИД Украины: Кировский райсуд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной
МИД Украины: Кировский райсуд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной
Фото: depositphotos.com

Упоминание о присутствии российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в решении российского суда является убедительным нивелированием заявлений России о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе. Об этом сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 16 декабря.

"Кировский райсуд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", – сказал он.

По словам спикера, в этот раз Россия собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым", – добавил он.

Николенко также заявил, что решение российского суда приблизило привлечение российской власти к международно-правовой ответственности.

"Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", – заявил представитель МИД Украины.

Контекст:

В ноябре Кировский райсуд Ростова-на-Дону приговорил к пяти годам колонии фигуранта, отвечавшего за, как говорилось в тексте решения, "продовольствие, которое предназначалось для отправки в воинские части вооруженных сил РФ, дислоцирующиеся на территории "ДНР" и "ЛНР".

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал материалы суда ошибкой. По его словам, никаких вооруженных сил РФ на оккупированных территориях, которые Песков называет "самопровозглашенными республиками", "не было и нет".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, МИД Украины, Ростов-на-Дону, российская агрессия, война в Украине, Олег Николенко
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