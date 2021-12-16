Решение российского суда с признанием пребывания войск РФ на Донбассе зафиксировало статус России как стороны международного конфликта – МИД Украины

"Кировский райсуд Ростова-на-Дону подписал России явку с повинной. Признание в решении российского суда присутствия вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории Украины является очередным убедительным нивелированием ключевого аргумента Москвы о якобы "внутриукраинском" характере конфликта на Донбассе", – сказал он.

По словам спикера, в этот раз Россия собственноручно создала юридический прецедент, четко зафиксировавший ее статус как стороны международного вооруженного конфликта.

"Это решение укрепит позицию Украины в производствах против России в международных судебных инстанциях. Российским юристам станет все труднее называть белое черным, а черное белым", – добавил он.

Николенко также заявил, что решение российского суда приблизило привлечение российской власти к международно-правовой ответственности.

"Неудивительно, что российская сторона принялась удалять упомянутое судебное решение из публичного доступа. Но скрыть преступления России против Украины не удастся", – заявил представитель МИД Украины.