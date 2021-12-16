ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский и Кулеба поблагодарили Европарламент за принятие резолюции по ситуации на границе и на оккупированных РФ территориях Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны ЕС
Зеленский: Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны ЕС
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter 16 декабря поблагодарил Европарламент за принятия резолюции по ситуации на границе Украины и РФ.

"Спасибо за мощную поддержку Украины со стороны ЕС. Вчера – саммит "Восточного партнерства". Сегодня – резолюция Европарламента по ситуации на украинской границе! Военные действия против Украины будут иметь для России высокую экономическую и политическую цену. Угроза безопасности Украины – это угроза миру и стабильности Европы", – написал президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тоже приветствовал принятие резолюции.

"Приветствую новую сильную резолюцию Европарламента по ситуации на границе и на оккупированных РФ территориях Украины. Европарламент призвал РФ отвести войска и прекратить угрозы, подтвердил перспективу членства Украины в ЕС и недопустимость уступок по вопросу выбора Украиной ее альянсов", – написал глава МИД в Twitter.

Контекст:

Резолюцию Европарламент принял 16 декабря.  За нее отдали голоса 548 депутатов, 69 – проголосовали против, 54 – воздержались. В документе Европарламент осудил наращивание войск РФ у границы с Украиной, потребовал от российского правительства отвести силы и "прекратить угрожать соседней стране". Также евродепутаты заявили, что в случае новой агрессии со стороны РФ в следующем санкционном пакете она должна быть отключена от международной финансовой системы SWIFT. 

Кроме этого Европарламент в контексте евроатлантических устремлений Украины заявил, что страны при выборе союзов не нуждаются в одобрении других государств.

Также депутаты призвали не запускать газопровод "Северный поток – 2", независимо от того, будет ли он соответствовать европейскому законодательству, и снизить энергетическую зависимость от России.

Европарламент призвал Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе и конструктивно участвовать в переговорах в нормандском формате и трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, Европарламент, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, Владимир Зеленский, резолюция, российская агрессия, война в Украине, Северный поток – 2
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
  "Отдаст последнее ради друга". Бацман рассказала, чем ее "подкупил" Гордон
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Константин, извините". Брежневу сняли в объятиях известного шоумена
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Тоже была такая рыбка. Мама в очереди стояла четыре часа". 48-летний Данилко умилил поклонников детским снимком
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Отвал башки", "Божечки, какое фото", "Ракета, бомба, петарда". Блогер Пустовит обнажила на фото лобок
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
"Красивый вареник", "Талия – огонь". Полякова в кремовом боди восхитила стройной фигурой
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
  "Они познакомились на практике после университета". Бацман рассказала о своих родителях
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Выглядишь невероятно", "Вкусняшка". 56-летняя Херли крупным планом показала грудь
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Без комментариев". Как 72-летний Леонтьев выглядит в своем и чужом Instagram
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
"Какие мышцы", "Вау". Антонина Паперная максимально обнажила ногу в разрезе платья
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
  "Это золотая середина". Бацман рассказала, как разница с Гордоном в 17 лет влияет на их отношения
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Что творит!", "А не надо было жениться". 76-летний Петросян похвастался растяжкой. Видео
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Ух ты, Рената, смело", "Хочу так выглядеть в свои 21". 54-летняя Литвинова снялась в купальнике
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
"Я бы пошлепал тебя так", "Сладкая булочка". Maruv оголила бедро и станцевала эротический танец
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Зинченко показал, с кем отметил 25-летие
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
Суд отклонил иск молодой жены Виктора Павлика к его бывшей супруге. Названа причина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах (198496)
2
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (184038)
3
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (85235)
4
"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь (57814)
5
Родного брата Галкина сфотографировали на концерте шоумена (48107)
6
"Как ей может быть 50?" Стилист Лопес обнародовал фото, на которых певица полностью оголила ноги и грудь (46779)
7
"Вывернула душу наизнанку". Loboda в горячем ролике показала голый пах вблизи (45199)
8
"Пошлость неописуемая". Волочкова раздвинула ноги перед мужчиной (28157)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS