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ЕС признал европейские устремления "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы. Три государства сделали заявление

Украина, Молдова и Грузия подтвердили свою решимость действовать в направлении членства в ЕС, отмечается в заявлении "Ассоциированного трио"
Украина, Молдова и Грузия подтвердили свою решимость действовать в направлении членства в ЕС, отмечается в заявлении "Ассоциированного трио"
Фото: depositphotos.com

Лидеры Европейского союза признали инициативу "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы по расширению сотрудничества с ЕС. Об этом говорится в совместной декларации "Восстановление, устойчивость и реформы", принятой 15 декабря по итогам саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе.

Текст документа опубликован на сайте Совета Европы.

"В соответствии с принципами дифференциации и инклюзивности, ЕС признает инициативу трех ассоциированных партнеров – Грузии, Республики Молдова и Украины – по расширению сотрудничества с ЕС, и принимает к сведению усиление координации между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанных с реализацией соглашений об ассоциации и углубленных и всеохватывающих зон свободной торговли, а также по сотрудничеству в рамках Восточного партнерства", – отмечается в декларации.

Подчеркивается, что ЕС и все заинтересованные партнеры изучат варианты расширения отраслевого сотрудничества, "включая, но не ограничиваясь областями двойного зеленого и цифрового перехода, связи, энергетической безопасности, правосудия и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения".

В то же время, в ЕС констатировали, что "по-прежнему открыты для изучения возможности сотрудничества с третьими странами в индивидуальном порядке на основе общих ценностей, в том числе во взаимодополняемости с другими региональными форматами".

Государства "Ассоциированного трио" приветствовали совместную декларацию саммита "Восточного партнерства", говорится в заявлении Украины, Молдовы и Грузии, опубликованном на сайте президента Украины.

"Мы признали необходимость усиления сотрудничества "Ассоциированного трио" с ЕС с целью усиления координации между нами по вопросам, представляющим общий интерес, связанный с продвижением европейской интеграции, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы "Ассоциированного трио", – говорится в документе.

Указывается, что три государства "подтвердили свою решимость, подкрепленную сильной волей народов, действовать в направлении членства в ЕС".

"В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", – сказано в заявлении.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали "Ассоциированное трио" – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

Украина, Грузия и Молдова являются участниками "Восточного партнерства" – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом трое последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

Евросоюз поддержал формат "Ассоциированного трио" между Украиной, Молдовой и Грузией.

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

В июне Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также было предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд, сообщили в Европейской комиссии 2 июля.

Теги: Украина, Грузия, Молдова, реформы, Брюссель, декларация, Восточное партнерство, Европейский союз, саммит, торговля, Евросоюз, признание, сотрудничество, членство, Ассоциированное трио, ЕС
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