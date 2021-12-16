ЕС признал европейские устремления "Ассоциированного трио" Украины, Грузии и Молдовы. Три государства сделали заявление

Украина, Молдова и Грузия подтвердили свою решимость действовать в направлении членства в ЕС, отмечается в заявлении "Ассоциированного трио" Фото: depositphotos.com

Текст документа опубликован на сайте Совета Европы.

"В соответствии с принципами дифференциации и инклюзивности, ЕС признает инициативу трех ассоциированных партнеров – Грузии, Республики Молдова и Украины – по расширению сотрудничества с ЕС, и принимает к сведению усиление координации между ними по вопросам, представляющим общий интерес, связанных с реализацией соглашений об ассоциации и углубленных и всеохватывающих зон свободной торговли, а также по сотрудничеству в рамках Восточного партнерства", – отмечается в декларации.

Подчеркивается, что ЕС и все заинтересованные партнеры изучат варианты расширения отраслевого сотрудничества, "включая, но не ограничиваясь областями двойного зеленого и цифрового перехода, связи, энергетической безопасности, правосудия и внутренних дел, стратегических коммуникаций и здравоохранения".

В то же время, в ЕС констатировали, что "по-прежнему открыты для изучения возможности сотрудничества с третьими странами в индивидуальном порядке на основе общих ценностей, в том числе во взаимодополняемости с другими региональными форматами".

Государства "Ассоциированного трио" приветствовали совместную декларацию саммита "Восточного партнерства", говорится в заявлении Украины, Молдовы и Грузии, опубликованном на сайте президента Украины.

"Мы признали необходимость усиления сотрудничества "Ассоциированного трио" с ЕС с целью усиления координации между нами по вопросам, представляющим общий интерес, связанный с продвижением европейской интеграции, включая признание Европейским Союзом европейской перспективы "Ассоциированного трио", – говорится в документе.

Указывается, что три государства "подтвердили свою решимость, подкрепленную сильной волей народов, действовать в направлении членства в ЕС".

"В этой связи мы призываем Европейский Союз поддержать суверенный выбор наших государств вместе со всеми шагами, сделанными нами в направлении европейской интеграции, и признать европейскую перспективу Грузии, Республики Молдова и Украины", – сказано в заявлении.