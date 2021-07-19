"Наши народы заслуживают европейской перспективы". Зеленский в Грузии провел встречу с главой Евросовета

Зеленский поблагодарил Мишеля за поддержку в проведении первой встречи в формате "ЕС + Ассоциированное трио" (Украина, Грузия, Молдова) на высшем уровне и готовность содействовать дальнейшему сближению ассоциированных партнеров с ЕС.

"Очень важно, что вы присутствовали на этой встрече. Наши народы заслуживают европейской перспективы, учитывая, в частности, то, что объем обязательств наших трех государств по Соглашениям об ассоциации можно сравнить с обязательствами нынешних стран – кандидатов на членство в ЕС", – сказал Зеленский.

Он обсудил с главой Евросовета подготовку саммита Украина – Европейский союз, который состоится в октябре 2021 года.

Зеленский предложил рассмотреть ряд инициатив для развития сотрудничества между государствами "Ассоциированного трио" и ЕС. В частности, совместные инфраструктурные проекты, взаимодействие в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и обороны, цифрового рынка и торговли.