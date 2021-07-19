Зеленский во время визита в Грузию побывал на границе с оккупированной Абхазией

Зеленский прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе Фото: president.gov.ua

В частности, глава государства прошел по Ингурскому мосту, который на сегодняшний день является единственным пунктом пропуска в регионе. Президент пообщался с представителями мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

По словам Зеленского, в ходе посещения наблюдательного пункта Абастумани он имел возможность увидеть, как продолжается оккупация части грузинской территории.

"В Абхазии наращивается военное присутствие РФ, нарушаются права граждан", – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что Украина и Грузия едины в своих инициативах по возвращению временно оккупированных территорий. Зеленский заверил, что обе страны, являясь стратегическими партнерами, будут поддерживать территориальную целостность и суверенитет друг друга, а также работать над деоккупацией своих территорий.

Зеленский сегодня отправился в Грузию с рабочим визитом.