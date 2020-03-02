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02 марта, 2020
 
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"Абхазия является частью Грузии". 1+1 публично извинился за ошибку в эфире "Голос країни"

Украинский телеканал "1+1" заявил, что проведет строгое дисциплинарное взыскание по отношению к сотрудникам, допустившим в седьмом эфире десятого сезона шоу "Голос країни" позиционирование Абхазии как независимого государства.

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Телеканал "1+1": Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии
Телеканал "1+1": Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии
Фото: Голос країни (Voice of the Country) / Facebook

Украинский телеканал "1+1" обнародовал официальную позицию после трансляции в эфире седьмого эпизода слепых прослушиваний шоу "Голос країни 10" с позиционированием Абхазии как страны. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба канала.

"1 марта 2020 года в эфире телеканала "1+1" во время трансляции седьмого эпизода вокального шоу "Голос страны 10" в сюжете об участнице Анжеле Консузян в титрах был указан регион "Абхазия". Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал ни в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир, и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности", – говорится в заявлении.

По заверениям телеканала, у сотрудников проекта не было никаких политических или общественных подтекстов в данной конкретной ситуации.

"Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии. Команда шоу "Голос країни" от имени канала "1+1" и группы "1+1 media" приносит свои извинения и сообщает, что к сотрудникам, которые допустили эту информацию в эфир, будут применены строгие меры дисциплинарного взыскания", – отмечается в сообщении.

На шоу "Голос країни" в эфире 1 марта родиной участницы из Грузии отметили непризнанную республику Абхазию.

1 марта состоялся финальный эфир слепых прослушиваний, по результатам которых судьи шоу выбрали участников своих команд.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Теги: скандал, Голос страны
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