На шоу "Голос країни" непризнанную республику назвали страной

На шоу "Голос країни" Абхазию позиционировали как независимое государство.

На шоу "Голос країни" на украинском канале "1+1" представили участницу из непризнанной республики Абхазии – Анжелу Кансузян. Пост об этом опубликовал журналист Александр Войт.

"Голос країни" представил участницу, назвал и протитровал ее страну Абхазия. И показал "флаг". Нет слов... Если бы в Грузии был "Голос" и представили какую-то певицу из "ДНР"... Какова в Украине была бы реакция?!" – написал он.

Кансузян стала участницей команды Dan Balan (Дана Балана).

На YouTube-канале проекта видео участницы не опубликовано.

"Зацепила своим пением Балана участница из Абхазии Анжела Кансузян. Она невероятно чувственно исполнила песню Cocaine певицы Bebe", – говорилось в материале ТСН. Позже Абхазию исправили на Грузию.

1 марта состоялся финальный эфир слепых прослушиваний, по результатам которых судьи шоу выбрали участников своих команд.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южноосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

После конфликта Россия и Грузия прекратили дипломатические отношения.

Абхазия и Южная Осетия, согласно грузинскому законодательству, – оккупированные Российской Федерацией территории. Регионы провозгласили независимость от Тбилиси в начале 90-х годов. В 2000-х годах независимость Абхазии и Южной Осетии признали четыре страны: Россия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.