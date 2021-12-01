Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

Главы правительств обсудили c президентом Евросовета координацию усилий в направлении европейской интеграции.

Страны "Ассоциированного трио" ожидают, что саммит придаст необходимый политический и стратегический импульс для Восточного партнерства, поддержит долгосрочные цели инициативы, а также оправдает ожидания как восточных партнеров, так и стран-членов ЕС, заявил Шмыгаль.

"Мы также надеемся на поддержку со стороны ЕС наших ключевых приоритетов, включая европейские стремления и европейский выбор, дальнейшую постепенную экономическую интеграцию во внутренний рынок Европейского Союза, а также вопросы безопасности", – добавил глава украинского правительства.

Премьер-министры стран "Ассоциированного трио" приветствовали намерения ЕС сделать 2022 год годов европейской обороны. Шмыгаль отметил, что это откроет конкретные возможности для Украины, Грузии и Молдовы, а также говорил о безопасности в регионе.

"Концентрация российских войск у границ Украины, ситуация в Беларуси и искусственно организованный миграционный кризис усиливают наши аргументы относительно необходимости уделять больше внимания вопросам безопасности, в частности, для противодействия гибридным угрозам", – подчеркнул он.