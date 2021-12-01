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ПОЛИТИКА

Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

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Во встрече приняли участие Денис Шмыгаль, Ираклий Гарибашвили, Наталья Гаврилице и Шарль Мишель
Во встрече приняли участие Денис Шмыгаль, Ираклий Гарибашвили, Наталья Гаврилице и Шарль Мишель
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы – Денис Шмыгаль, Ираклий Гарибашвили и Наталья Гаврилице – 30 ноября в формате "Ассоциированного трио" провели встречу с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Главы правительств обсудили c президентом Евросовета координацию усилий в направлении европейской интеграции. 

Страны "Ассоциированного трио" ожидают, что саммит придаст необходимый политический и стратегический импульс для Восточного партнерства, поддержит долгосрочные цели инициативы, а также оправдает ожидания как восточных партнеров, так и стран-членов ЕС, заявил Шмыгаль. 

"Мы также надеемся на поддержку со стороны ЕС наших ключевых приоритетов, включая европейские стремления и европейский выбор, дальнейшую постепенную экономическую интеграцию во внутренний рынок Европейского Союза, а также вопросы безопасности", – добавил глава украинского правительства. 

Премьер-министры стран "Ассоциированного трио" приветствовали намерения ЕС сделать 2022 год годов европейской обороны. Шмыгаль отметил, что это откроет конкретные возможности для Украины, Грузии и Молдовы, а также говорил о безопасности в регионе. 

"Концентрация российских войск у границ Украины, ситуация в Беларуси и искусственно организованный миграционный кризис усиливают наши аргументы относительно необходимости уделять больше внимания вопросам безопасности, в частности, для противодействия гибридным угрозам", – подчеркнул он. 

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы – Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали "Ассоциированное трио" – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.

Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.

Украина, Грузия и Молдова являются участниками "Восточного партнерства" – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом трое последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

Евросоюз поддержал формат "Ассоциированного трио" между Украиной, Молдовой и Грузией.

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

В июне Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также было предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд, сообщили в Европейской комиссии 2 июля.

Шестой саммит Восточного партнерства должен состояться 15 декабря в Брюсселе, сказано на сайте Совета ЕС. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Грузия, Молдова, Восточное партнерство, Европейский совет, Ираклий Гарибашвили, Шарль Мишель, Денис Шмыгаль, Ассоциированное трио, Наталья Гаврилица
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