Премьер-министры Украины, Грузии и Молдовы и президент ЕС обсудили координацию усилий в евроинтеграции

Главы правительств обсудили c президентом Евросовета координацию усилий в направлении европейской интеграции.
Страны "Ассоциированного трио" ожидают, что саммит придаст необходимый политический и стратегический импульс для Восточного партнерства, поддержит долгосрочные цели инициативы, а также оправдает ожидания как восточных партнеров, так и стран-членов ЕС, заявил Шмыгаль.
"Мы также надеемся на поддержку со стороны ЕС наших ключевых приоритетов, включая европейские стремления и европейский выбор, дальнейшую постепенную экономическую интеграцию во внутренний рынок Европейского Союза, а также вопросы безопасности", – добавил глава украинского правительства.
Премьер-министры стран "Ассоциированного трио" приветствовали намерения ЕС сделать 2022 год годов европейской обороны. Шмыгаль отметил, что это откроет конкретные возможности для Украины, Грузии и Молдовы, а также говорил о безопасности в регионе.
"Концентрация российских войск у границ Украины, ситуация в Беларуси и искусственно организованный миграционный кризис усиливают наши аргументы относительно необходимости уделять больше внимания вопросам безопасности, в частности, для противодействия гибридным угрозам", – подчеркнул он.
Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы – Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой основали "Ассоциированное трио" – формат усиленного сотрудничества между странами по вопросам европейской интеграции. 17 мая стороны подписали меморандум, в котором подчеркнули свои амбиции стать членами Евросоюза.
Три страны стремятся расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во внутренний рынок Европейского союза, сказано в меморандуме.
Украина, Грузия и Молдова являются участниками "Восточного партнерства" – проекта Евросоюза, существующего с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. При этом трое последних призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.
В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.
Евросоюз поддержал формат "Ассоциированного трио" между Украиной, Молдовой и Грузией.
"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.
В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.
В июне Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также было предложено выехать в Брюссель для консультаций.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.
Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд, сообщили в Европейской комиссии 2 июля.
Шестой саммит Восточного партнерства должен состояться 15 декабря в Брюсселе, сказано на сайте Совета ЕС.