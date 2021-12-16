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Бурба уволился с военной службы

Бурба был уволен из ГУР Минобороны в 2020 году
Бурба был уволен из ГУР Минобороны в 2020 году
Фото: mil.gov.ua

Бывший начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба уволился с военной службы. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net 16 декабря.

Он заявил, что министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение "по состоянию на 15 декабря".

Бурба рассказал, что это был повторный рапорт, а предыдущий он подавал в сентябре, когда министром обороны был Андрей Таран, но глава ведомства тогда его не подписал.

Экс-глава ГУР Минобороны напомнил, что в сентябре он должен был свидетельствовать перед парламентской временной следственной комиссией по делу о провалившейся спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер", но заседание ВСК перенесли.

"То есть они перенесли, я так думаю, потому, что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны [Таран] и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр [Резников] удовлетворил, приказ подписан", – сказал Бурба.

На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил: "Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из Офиса президента думал, что это влияние на меня. Поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией по моему участию [в ВСК]".

Резников в комментарии изданию сообщил, что провел с Бурбой разговор и подписал рапорт до отбытия в командировку в Швецию. Согласно информации на сайте Минобороны, этот визит начался 13 декабря.

Позже министр уточнил, что приказ №660 об увольнении Бурбы был издан 9 декабря, а сегодня был приказ об исключении его из списков части и направлении в военкомат.

Контекст:

Бурба был начальником ГУР Минобороны в 2016–2020 годах. Он возглавлял ведомство, когда готовилась операция по захвату вагнеровцев.

17 ноября группа Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование о задержании 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в Беларуси 29 июля 2020 года. Расследователи выяснили, что на самом деле прибытие боевиков в Беларусь было частью провалившейся спецоперации, которую проводили Главное управление разведки Минобороны Украины и департамент контрразведки Службы безопасности Украины. Целью операции было задержание вагнеровцев, многие из которых принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Для этого группа сотрудников украинских спецслужб завербовала наемников ЧВК "Вагнер" якобы для работы в Венесуэле.

Из-за пандемии и ограничений на перелеты было принято решение вывезти наемников из России в Минск, а оттуда отправить в Стамбул самолетом. Одним из элементов операции должна была стать принудительная посадка самолета в Украине. Финал операции был запланирован на 25 июля, но в последний момент его перенесли на пять дней – и план провалился.

Бурба рассказал Bellingcat, что президент Украины Владимир Зеленский знал о спецоперации по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и одобрил ее проведение, а глава Офиса президента Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию на несколько дней, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. Бурба позднее заявил, что Ермак якобы говорил ему, что указание перенести операцию поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить было нельзя и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что сотрудников ведомства, которые работали над операцией по вагнеровцам, уволили из рядов Вооруженных сил Украины и забрали у них документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список лиц, которые знали о спецоперации.

26 ноября на пресс-марафоне Зеленский заявил, что не передавал указание отложить операцию по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", так как все его распоряжения, связанные с операцией, были в письменной форме. Он подчеркнул, что Ермак вообще не мог давать главе военной разведки какие-либо распоряжения, связанные с операцией.

Зеленский также сказал, что посадка самолета Turkish Airlines в Украине в ходе планируемой спецоперации могла привести к тому, что пострадали бы другие пассажиры самолета. Он сказал, что не считает эту операцию украинской. Зеленский назвал Бурбу "авантюристом и аферистом" и заявил, что Бурба хотел втянуть Украину в "огромный скандал" с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Теги: Алексей Резников, Андрей Таран, увольнение, Василий Бурба, ГУР Минобороны Украины
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