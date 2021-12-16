Бурба уволился с военной службы

Он заявил, что министр обороны Алексей Резников подписал его рапорт на увольнение "по состоянию на 15 декабря".

Бурба рассказал, что это был повторный рапорт, а предыдущий он подавал в сентябре, когда министром обороны был Андрей Таран, но глава ведомства тогда его не подписал.

Экс-глава ГУР Минобороны напомнил, что в сентябре он должен был свидетельствовать перед парламентской временной следственной комиссией по делу о провалившейся спецоперации по задержанию наемников российской частной военной компании "Вагнер", но заседание ВСК перенесли.

"То есть они перенесли, я так думаю, потому, что просто не хотели слушать. И в это время меня набрал министр обороны [Таран] и сказал, чтобы я пришел к нему в кабинет. Во время разговора я не согласился с его позицией по моему участию в ВСК. Я написал рапорт на увольнение. В связи с тем, что министр был уволен, я написал новый рапорт, и по состоянию на вчера его министр [Резников] удовлетворил, приказ подписан", – сказал Бурба.

На вопрос, почему Таран не подписывал рапорт, Бурба ответил: "Могу сказать, что у меня есть непроверенные оперативные данные: якобы это был один из рычагов влияния на меня, что я военнослужащий, и таким образом, возможно, министр или кто-то из Офиса президента думал, что это влияние на меня. Поэтому, выслушав министра, я решил написать рапорт, я не согласился с его позицией по моему участию [в ВСК]".

Резников в комментарии изданию сообщил, что провел с Бурбой разговор и подписал рапорт до отбытия в командировку в Швецию. Согласно информации на сайте Минобороны, этот визит начался 13 декабря.

Позже министр уточнил, что приказ №660 об увольнении Бурбы был издан 9 декабря, а сегодня был приказ об исключении его из списков части и направлении в военкомат.