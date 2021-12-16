Крымскотатарский орнамент орьнек включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

"Признание ЮНЕСКО крымскотатарского орнамента орьнек – это знаковое событие. Самобытная культура коренного народа украинского Крыма признана достоянием человечества. Верю, что список нематериального культурного наследия будет и дальше пополняться сокровищами культурной мозаики Украины", – прокомментировал глава МИД Дмитрий Кулеба.

Министр культуры и информполитики Александр Ткаченко написал в Telegram, что решение о внесении орнамента в список было принято сегодня в Париже.

"Это однозначная победа для Украины. Ведь она наглядно свидетельствует, что культура Крыма уникальна и ее необходимо оберегать на международном уровне", – прокомментировал министр.

Предметы с изображением орнамента используются на всех этапах жизни крымских татар, отметили на сайте Минкульта.

"Крымскотатарский орнамент – важный элемент самоидентификации целого народа, неотъемлемая часть жизни каждой крымскотатарской семьи. Орнамент является средством передачи знаний от поколения к поколению в культурном и историческом аспектах жизнедеятельности народа, поэтому знания об орньнеке сохранились во время депортации 1944 года", – уточнили в релизе.