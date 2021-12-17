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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Каждый третий украинец готов с оружием в руках защищать свой населенный пункт в случае нападения российских войск – опрос

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33,3% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам
33,3% украинцев готовы оказывать вооруженное сопротивление российским оккупантам
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

33,3% украинцев готовы с оружием в руках защищать свой населенный пункт в случае нападения российских войск. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 декабря результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

21,7% опрошенных сказали, что будут сопротивляться путем участия в различных акциях – демонстрациях, протестах, маршах, бойкотах, забастовках и гражданском неповиновении.

В то же время 14,8% респондентов отметили, что постараются переехать в более безопасный регион Украины, а 9,3% – выехать заграницу.

18,6% граждан заявили, что ничего не будут делать, а 12,1% – не знают, как поступить в такой ситуации.

Опрос проводился 3–11 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

О санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину договорились главы МИД стран ЕС.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Теги: Россия, Украина, оружие, соцопрос, агрессия, боевики, украинцы, война в Украине, КМИС, война на Донбассе
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