Каждый третий украинец готов с оружием в руках защищать свой населенный пункт в случае нападения российских войск – опрос

21,7% опрошенных сказали, что будут сопротивляться путем участия в различных акциях – демонстрациях, протестах, маршах, бойкотах, забастовках и гражданском неповиновении.

В то же время 14,8% респондентов отметили, что постараются переехать в более безопасный регион Украины, а 9,3% – выехать заграницу.

18,6% граждан заявили, что ничего не будут делать, а 12,1% – не знают, как поступить в такой ситуации.

Опрос проводился 3–11 декабря среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 2000 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25%; 1,5% – для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.