Россия продолжает наращивать войска, техника уже менее чем в 50 км от украинской границы – CNN

На снимках последних дней, сделанных компанией космических технологий Maxar Technologies, видно, что российская военная техника размещалась в 30 милях (около 48 км) от линии украинской границы, сообщает CNN.

Отмечается, что для перевозок войск и техники Россия использует в том числе коммерческие авиа- и железнодорожные компании. Аналогичным образом россияне действовали весной, во время предыдущего наращивания военных сил.

По оценкам американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых батальонных тактических групп, и еще несколько находятся в пути. Эти группы представляют собой самодостаточные боевые единицы с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения, разведывательных и инженерных частей. "БТГ, как их называют, играли ведущую роль в военной деятельности России в Украине в 2014 году", – отмечает CNN.