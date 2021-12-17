СБУ с 2014 года идентифицировала почти 1400 российских наемников, большинство из них задержаны

В военной контрразведке СБУ подвели итоги деятельности с 2014 года Фото: ssu.gov.ua

"За этот период также были разоблачены и задержаны 133 агента иностранных спецслужб, прекращена деятельность шести террористических групп, ликвидировано 210 тайников с оружием. Практически каждый из этих случаев является результатом многоэтапных спецопераций, разработанных и осуществленных военной контрразведкой СБУ в рамках противодействия гибридным угрозам", – говорится в сообщении.

По материалам спецслужбы было начато более 7 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины, 688 приговоров суда вступили в силу.

В частности, рассказали в СБУ, к 12 годам тюрьмы за госизмену был приговорен завербованный Россией командир экипажа украинского самолета-разведчика Су-24МР, который пытался угнать самолет в РФ.

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ отметили, что военная контрразведка также системно противодействует нарушениям законодательства в сфере сохранения государственной тайны.

"В частности, за период гибридной войны было обнаружено и локализовано 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом, привлечены к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности, отменен 507 должностным лицам допуск к государственной тайне, приостановлено действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной", – рассказали в СБУ.

Кроме того, военная контрразведка противодействует коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках.

"Благодаря этой работе с 2014 года было не допущено нанесение экономического ущерба государству в размере 32,7 млрд грн", – сообщили в СБУ.