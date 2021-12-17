СБУ с 2014 года идентифицировала почти 1400 российских наемников, большинство из них задержаны

"За этот период также были разоблачены и задержаны 133 агента иностранных спецслужб, прекращена деятельность шести террористических групп, ликвидировано 210 тайников с оружием. Практически каждый из этих случаев является результатом многоэтапных спецопераций, разработанных и осуществленных военной контрразведкой СБУ в рамках противодействия гибридным угрозам", – говорится в сообщении.
По материалам спецслужбы было начато более 7 тыс. уголовных производств по преступлениям против государственной безопасности Украины, 688 приговоров суда вступили в силу.
В частности, рассказали в СБУ, к 12 годам тюрьмы за госизмену был приговорен завербованный Россией командир экипажа украинского самолета-разведчика Су-24МР, который пытался угнать самолет в РФ.
В СБУ отметили, что военная контрразведка также системно противодействует нарушениям законодательства в сфере сохранения государственной тайны.
"В частности, за период гибридной войны было обнаружено и локализовано 439 попыток иностранной стороны получить сведения с ограниченным доступом, привлечены к административной ответственности 1642 человека за нарушение законодательства в сферах охраны государственной тайны и информационной безопасности, отменен 507 должностным лицам допуск к государственной тайне, приостановлено действие 22 разрешений учреждениям на ведение деятельности, связанной с государственной тайной", – рассказали в СБУ.
Кроме того, военная контрразведка противодействует коррупции и проявлениям организованной преступности в войсках.
"Благодаря этой работе с 2014 года было не допущено нанесение экономического ущерба государству в размере 32,7 млрд грн", – сообщили в СБУ.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.