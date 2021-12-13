Рада не примет закон о реформе СБУ в этом году, но, возможно, успеет до конца текущей сессии – Стефанчук

Стефанчук заявил, что "по фундаментальным и концептуальным вопросам" законопроекта о реформе СБУ споров в Раде нет Фото: rada.gov.ua

"Понятно, что до конца этого года мы не примем этот закон. Фокус не на том, чтобы просто внести законопроект в зал заседаний, а на необходимости проголосовать за него – это важно. Поэтому мы должны выбрать тот вариант, который даст на табло не менее 226 голосов. Не хочу "ванговать", но высока вероятность, что до конца этой сессии закон о реформе СБУ может быть принят, то есть до конца января 2022 года. Если нет – то в начале следующей сессии, которая начнется в феврале", – сказал Стефанчук

По словам спикера, Рада медлит с принятием закона о реформе СБУ из-за того, что при подготовке документа ко второму чтению депутаты подали более 3800 поправок, а "рассматривать их все означает остановить работу Верховной Рады более чем на четыре месяца". Поэтому нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая предложила рассматривать его по специальной процедуре.

Однако 150 голосов за поддержку спецпроцедуры еще не собрано. Стефанчук заверил, что это связано не только с тем, что якобы нет поддержки самого законопроекта – просто "даже сторонники реформ СБУ уверяют, что именно этот законопроект невозможно проводить по сокращенной процедуре, потому что очень много нюансов, которые нужно учесть в окончательном тексте документа".

"Хочу подчеркнуть, что содержательно, то есть по фундаментальным и концептуальным вопросам, изложенным в документе, споров не возникает", – заявил Стефанчук.

Он добавил, что сам не является сторонником применения спецпроцедуры, "но сегодня это один из немногих способов борьбы с поправочным спамом".