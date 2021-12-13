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Рада не примет закон о реформе СБУ в этом году, но, возможно, успеет до конца текущей сессии – Стефанчук

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Стефанчук заявил, что "по фундаментальным и концептуальным вопросам" законопроекта о реформе СБУ споров в Раде нет
Стефанчук заявил, что "по фундаментальным и концептуальным вопросам" законопроекта о реформе СБУ споров в Раде нет 
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада может до конца текущей сессии принять во втором чтении законопроект №3196-д о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины". Об этом спикер парламента Руслан Стефанчук сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 13 декабря.

"Понятно, что до конца этого года мы не примем этот закон. Фокус не на том, чтобы просто внести законопроект в зал заседаний, а на необходимости проголосовать за него – это важно. Поэтому мы должны выбрать тот вариант, который даст на табло не менее 226 голосов. Не хочу "ванговать", но высока вероятность, что до конца этой сессии закон о реформе СБУ может быть принят, то есть до конца января 2022 года. Если нет – то в начале следующей сессии, которая начнется в феврале", – сказал Стефанчук 

По словам спикера, Рада медлит с принятием закона о реформе СБУ из-за того, что при подготовке документа ко второму чтению депутаты подали более 3800 поправок, а "рассматривать их все означает остановить работу Верховной Рады более чем на четыре месяца". Поэтому нардеп от "Слуги народа", замглавы комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая предложила рассматривать его по специальной процедуре.

Однако 150 голосов за поддержку спецпроцедуры еще не собрано. Стефанчук заверил, что это связано не только с тем, что якобы нет поддержки самого законопроекта – просто "даже сторонники реформ СБУ уверяют, что именно этот законопроект невозможно проводить по сокращенной процедуре, потому что очень много нюансов, которые нужно учесть в окончательном тексте документа". 

"Хочу подчеркнуть, что содержательно, то есть по фундаментальным и концептуальным вопросам, изложенным в документе, споров не возникает", – заявил Стефанчук. 

Он добавил, что сам не является сторонником применения спецпроцедуры, "но сегодня это один из немногих способов борьбы с поправочным спамом".

Контекст:

Реформа СБУ – одна из главных реформ, которую нужно провести новой власти Украины, говорил в конце июля 2019 года заканчивавший свою миссию в Украине посол Евросоюза Хьюг Мингарелли.

29 июля тогдашний секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать СБУ.

15 октября глава СБУ Иван Баканов подал проект закона Зеленскому. 21 октября тогдашний вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал, что документ передали на анализ НАТО, сообщало агентство УНН.

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3196-д 28 января 2021 года. 22 сентября законопроект одобрил ко второму чтению комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. 

Как сообщала пресс-служба СБУ, документ предусматривает ряд изменений в работе ведомства, в том числе демилитаризацию, отказ от "несвойственных специальным государственным органам функций", оптимизацию кадрового состава и внедрение гибкой структуры СБУ. Также предлагается расширить вектор контрразведывательной работы и усовершенствовать сотрудничество со спецслужбами других стран.

Баканов говорил, что реформирование Службы безопасности Украины предусматривает переориентацию ее функций, в первую очередь – на защиту "критической инфраструктуры"; сохранение "экономических функций" СБУ не предусмотрено – они перейдут Бюро экономической безопасности.

Представители ЕС, НАТО и США , а также послы G7 в ноябре заявили о решительной поддержке законопроекта.

Теги: Верховная Рада, СБУ, реформы, законодательство, парламент, комитет, законопроект, спецслужбы, реформа, Руслан Стефанчук, Марьяна Безуглая
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