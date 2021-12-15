Семью уволенного замглавы МВД Гогилашвили охраняет СБУ, хотя госохрана для нее не предусмотрена – Bihus.info

Журналисты подчеркнули, что ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.
Расследователи рассказали, что в ноябре, когда их съемочная группа работала возле конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве, когда там проходило заседание парламентской фракции "Слуга народа", зафиксировали, как ко входу подъехал автомобиль Chevrolet Suburban и из него вышли мужчина и мальчик.
Номерной знак автомобиля закреплен за Volkswagen Transporter, партия таких авто поступила на баланс СБУ в 2019 году, отмечают в Bihus.info.
"Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом авто – серой Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко. [...] В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.іnfo в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ", – говорится в расследовании.
Журналисты обратились с запросом в СБУ и получили ответ, который, как они считают, подтверждает предоставление охраны семье Левченко и Гогилашвили.
"Информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной", – говорится в официальном ответе ведомства.
Информацию об охране "Альфой" СБУ семьи Гогилашвили подтвердили Bihus.info другие источники.
Журналисты подчеркнули, что "Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы".
В 2020 году Зеленский называл Марию Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна".
10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.
"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.
Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.
Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.
У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.
"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.
13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.