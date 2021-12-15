Семью уволенного замглавы МВД Гогилашвили охраняет СБУ, хотя госохрана для нее не предусмотрена – Bihus.info

Журналисты подчеркнули, что ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.

Расследователи рассказали, что в ноябре, когда их съемочная группа работала возле конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве, когда там проходило заседание парламентской фракции "Слуга народа", зафиксировали, как ко входу подъехал автомобиль Chevrolet Suburban и из него вышли мужчина и мальчик.

Номерной знак автомобиля закреплен за Volkswagen Transporter, партия таких авто поступила на баланс СБУ в 2019 году, отмечают в Bihus.info.

"Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом авто – серой Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко. [...] В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.іnfo в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ", – говорится в расследовании.

Журналисты обратились с запросом в СБУ и получили ответ, который, как они считают, подтверждает предоставление охраны семье Левченко и Гогилашвили.

"Информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной", – говорится в официальном ответе ведомства.

Информацию об охране "Альфой" СБУ семьи Гогилашвили подтвердили Bihus.info другие источники.

Журналисты подчеркнули, что "Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы".

В 2020 году Зеленский называл Марию Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна".