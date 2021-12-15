ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Семью уволенного замглавы МВД Гогилашвили охраняет СБУ, хотя госохрана для нее не предусмотрена – Bihus.info

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Журналисты отмечают, что для охраны используются автономера СБУ
Журналисты отмечают, что для охраны используются автономера СБУ
Скриншот: BIHUS info / YouTube

Сотрудники Службы безопасности Украины охраняют помощницу президента Владимира Зеленского Марию Левченко, которая является женой уволенного недавно заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, а также их детей. Об этом говорится в расследовании Bihus.info, опубликованном 14 декабря.

Журналисты подчеркнули, что ни помощнице президента, ни заместителю главы МВД государственная охрана не предусмотрена по должности.

Расследователи рассказали, что в ноябре, когда их съемочная группа работала возле конгрессно-выставочного центра "Парковый" в Киеве, когда там проходило заседание парламентской фракции "Слуга народа", зафиксировали, как ко входу подъехал автомобиль Chevrolet Suburban и из него вышли мужчина и мальчик.

Номерной знак автомобиля закреплен за Volkswagen Transporter, партия таких авто поступила на баланс СБУ в 2019 году, отмечают в Bihus.info.

"Мальчик уехал из "Паркового" уже на другом авто – серой Mazda 3. Эта машина зарегистрирована на Марию Левченко. [...] В мужчине, вышедшем из машины перед парнем, источники Bihus.іnfo в правоохранительных органах опознали сотрудника спецподразделения "Альфа" СБУ", – говорится в расследовании.

Журналисты обратились с запросом в СБУ и получили ответ, который, как они считают, подтверждает предоставление охраны семье Левченко и Гогилашвили.

"Информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной", – говорится в официальном ответе ведомства.

Информацию об охране "Альфой" СБУ семьи Гогилашвили подтвердили Bihus.info другие источники.

Журналисты подчеркнули, что "Мария Левченко и Александр Гогилашвили не ответили на телефонные звонки и проигнорировали отправленные редакцией вопросы".

В 2020 году Зеленский называл Марию Левченко в числе лиц, которым доверяет, сообщало "ВВС News Україна".

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.

13 декабря Кабинет Министров Украины уволил Гогилашвили по собственному желанию.

видео

Видео: BIHUS info / YouTube
Теги: СБУ, автомобили, Альфа, Госохрана, расследование, журналисты, охрана, Александр Гогилашвили, Мария Левченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"У Юлии Владимировны сегодня новый look". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"У Юлии Владимировны сегодня новый look". Тимошенко появилась в Раде вся в белом. Фото
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Записывали песни самопоселенцев". Onuka рассказала об экспедиции в Чернобыльскую зону
"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше
"Мальчик это или девочка?" Бритни Спирс поблагодарила жениха за то, что теперь их семья станет больше
"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото
"Божечки-кошечки, как красиво". Осадчая игриво выгнулась, позируя для фото
Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал
Жена Анатолия Анатолича о ДТП на Оболони: Были шокированы поступком водителя, который сбежал
"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте
"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте
"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь
"Циця-мандрівниця", "Ну богиня же". Звезда "Женского квартала" Оруджова показала голую грудь
"Нет трусиков?", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак без нижнего белья вышла на сцену
"Нет трусиков?", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак без нижнего белья вышла на сцену
  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта
  "Стала манерами походить на Путина", "Елочка ей нравится в бункере?" В сети обсуждают появление Кабаевой на шоу Урганта
"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь
"Какая красавица! И такая взрослая уже". Вера Брежнева показала свою 12-летнюю дочь
"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе
"Евровидение-2022". В Украине стартовал прием заявок для участия в нацотборе
"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". Волочкова ужаснула сеть снимком с Прохором Шаляпиным
"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". Волочкова ужаснула сеть снимком с Прохором Шаляпиным
"Ух, станочек огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах
"Ух, станочек – огонь". Каменских крупным планом показала бедра и пах
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Мужик врезался и сбежал". Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП на Оболони
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
"Какие шикарные ноги", "В таком платье можно залететь не только от мужа". Дорофеева восхитила новогодним образом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (220413)
2
"Мать родная", "Как-то Тина раскрепостилась в последнее время". Полуголая Тина Кароль показала промежность (101737)
3
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (75773)
4
43-летняя Ани Лорак без трусов снялась с мужчиной (74174)
5
"Люблю готовить, но больше – жрать". Полуголая Maruv станцевала на кухне в хрущевке (69788)
6
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (63619)
7
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку (53786)
8
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (41905)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS