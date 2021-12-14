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ПОЛИТИКА

Арахамия о возможном гражданстве РФ у экс-замглавы МВД Гогилашвили: Ну был заместитель – нет уже заместителя

По мнению Арахамии, за неправильное декларирование гражданства нужно ввести уголовную ответственность
По мнению Арахамии, за неправильное декларирование гражданства нужно ввести уголовную ответственность
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что не видит "большого общественного значения" в расследовании информации о возможном наличии гражданства России в уволенного замглавы МВД Украины Александр Гогилашвили.

Об этом Арахамия сказал 13 декабря на брифинге после съезда депутатского объединения, сообщило hromadske.   

Журналисты спросили у Арахамии, заинтересована ли "Слуга народа" расследовать факт назначения замглавы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся", – ответил нардеп.

По мнению Арахамии, за неправильное декларирование гражданства нужно ввести уголовную ответственность.

Как сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ, у Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

По информации Vesti.ua, Гогилашвили в 1998 году был осужден в России.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Зеленский 12 декабря попросил Монастырского и Кабинет Министров "рассмотреть вопрос об увольнении" Гогилашвили. 

Гогилашвили работал в министерстве с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.

Кабинет Министров Украины 13 декабря уволил Гогилашвили по собственному желанию. В тот же день он попал в базу "Миротворца", а также заявил, что ему "стыдно за свою несдержанность, но не стыдно за работу"

Теги: Россия, МВД, Украина, полиция, паспорт, гражданство, народные депутаты, правоохранители, расследование, конфликт, увольнение, декларирование, съезд, Слуга народа, проверки, Давид Арахамия, назначение, брифинг, Александр Гогилашвили, нардеп
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