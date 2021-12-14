Арахамия о возможном гражданстве РФ у экс-замглавы МВД Гогилашвили: Ну был заместитель – нет уже заместителя

Об этом Арахамия сказал 13 декабря на брифинге после съезда депутатского объединения, сообщило hromadske.

Журналисты спросили у Арахамии, заинтересована ли "Слуга народа" расследовать факт назначения замглавы МВД человека, который может иметь паспорт РФ.

"Я не вижу такого большого общественного значения в этом процессе. Ну был заместитель – нет уже заместителя. Дальше двигаемся", – ответил нардеп.

По мнению Арахамии, за неправильное декларирование гражданства нужно ввести уголовную ответственность.

Как сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ, у Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону.

По информации Vesti.ua, Гогилашвили в 1998 году был осужден в России.