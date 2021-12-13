Гогилашвили был судим в России по уголовной статье – СМИ

Гогилавшили уволили из МВД Украины после того, как он устроил скандал с полицейскими, которые не узнали его в лицо Фото: mvs.gov.ua

В документе указано, что в 1996 году Гогилашвили с еще двумя лицами фабриковал векселя Северо-Кавказской железной дороги и пытался их реализовать. В частности, был зафиксирован эпизод, когда Гогилашвили лично пытался продать такой вексель. Обвинение ему предъявили в том числе по ст. 147 (мошенничество) уголовного кодекса РСФСР.

Гогилашвили в суде вины не признал, говорил – не знал, что вексель поддельный. Продавал он ценный документ якобы по совету товарища.

В итоге его приговорили к пяти годам условно и отпустили из-под стражи в зале суда, отмечают Vesti.ua.

"Радіо Свобода" отмечает, что обращалось к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому с вопросом о судимости его заместителя, ответа не получило. Также журналисты два раза спрашивали о российском гражданстве Гогилашвили, но ни до увольнения чиновника, ни после не получили ответа.