У замглавы МВД Гогилашвили есть российский паспорт – СМИ

Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ 12 ноября 2003 года в Ленинском районе Ростова-на-Дону. У него есть действующий индивидуальный налоговый номер в России.

"Официальная база данных Федеральной налоговой службы РФ при поиске предоставляет действующие данные индивидуальных налоговых номеров граждан РФ по номеру их паспорта. В то же время база Федеральной миграционной службы РФ указывает в ответе на запрос, что указанный паспорт Гогилашвили был заменен на новый. Эти данные подтверждают, что Александр Гогилашвили продолжает оставаться гражданином РФ, имеющим действующие российские паспорт и ИНН", – уточнили журналисты.

Они отметили, что паспорт мог быть заменен при достижении 20 и 45 лет.

Скриншот: investigator.org.ua

"Гогилашвили исполнилось 45 лет в 2018 году. Законодательство РФ предусматривает, что для получения паспорта нужно подать заявление и пакет документов в срок до 90 дней", – уточнили в публикации.

По информации экс-нардепа Борислава Березы, у Гогилашвили есть гражданство России.