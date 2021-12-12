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"Полицейские – красавцы", "зашквар года" и гражданство РФ. Соцсети – о Гогилашвили, угрожавшем патрульным на блокпосту

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Гогилашвили работает в МВД с 2019 года
Гогилашвили работает в МВД с 2019 года
Фото: mvs.gov.ua

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта с участием замминистра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС.

Судя по ролику, топ-чиновник, работающий в МВД с 2019 года, был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителяГогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален" и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилавшили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна". Зеленский только на следующий день отреагировал на инцидент, попросив Монастырского и Кабмин "рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД".

Все эти обстоятельства, а также тот факт, что в официальной биографии 47-летнего топ-чиновника МВД указана лишь информация о его рождении и высшем образовании (первое он получил в 2019 году, второе – в 2020-м), стали поводом для обсуждений в социальных сетях.

"ГОРДОН" приводит подборку самых ярких реакций.

"Это зашквар. Если не года, то месяца точно", – пишет в Telegram экс-нардеп Борислав Береза и предлагает гражданам задуматься, возможна ли такая ситуация в Польше, Эстонии или Израиле.

"Это хорошо иллюстрирует одну из причин того, что Украина в глубоком кризисе, пока такое быдло во власти", – подчеркивает он.

В Facebook Береза отметил, что время президентства Владимира Зеленского "подарило Украине шикарный пантеон разных фриков", и причислил к ним Гогилашвили.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7321724154520294

По его данным, у чиновника есть гражданство России.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/7320463227979720

"Почему [Гогилашвили] угрожает постовым? Что за жаргон ("гоните")? Мне, лично мне, – стыдно. Не знаю как вам. Этот ваш заместитель в понедельник будет уволен? Надеюсь с позором?" – обратился бизнесмен Юрий Сапронов к Монастырскому.

https://www.facebook.com/sapronov.yuri/videos/600235854522136/

Блогер Яков Кутовий сочинил анекдот по сюжету конфликта...

https://www.facebook.com/100004083192293/videos/595395691575051/

...А Богдан Процишин нарисовал мем, обыграв обложку журнала Time и высказывание самого Гогилашвили. "Alexander Goginashvili. Ebalo Of The Year", – гласит надпись на "обложке".

https://www.facebook.com/terytoria/posts/4079209922179382

Сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов пишет, что Гогилашвили сочетает в себе, "казалось бы, взаимоисключающие черты" – "хам, похититель людей, выходец из РФ и замминистра внутренних дел Украины".

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4828645097155653

Политолог Виктор Таран подчеркивает, что полицейские вели себя достойно в этой ситуации.

https://www.facebook.com/victor.taran.5/videos/939888373316857/

Политтехнолог, экс-советник министра здравоохранения Украины Дмитрий Раимов написал, что у Гогилашвили есть 24 часа "чтобы вырулить и спасти репутацию и пост свой", иначе должен готовиться "на вылет с волчьим билетом".

https://www.facebook.com/dmitro.raimov/posts/5070214899669529

"Монастырский мог бы публично поблагодарить полицейских (еще и премию дать), которые на блокпосту ООС соблюдали закон и должностные инструкции. Потому что им не повезло остановить для проверки документов замминистра, который им "тыкал" своим статусом и должностью. А так получается, что только Facebook занимается тем, чтобы законопослушным полицейским ничего не было за видео с замминистра", – написала журналистка Кристина Бердинских.

https://www.facebook.com/kristina.berdinskikh/posts/10161767526076164

Экс-заместитель главы Одесской облгосадминистрации Зоя Казанжи обратила внимание, что Гогилашвили получил два диплома о высшем образовании за два года.

кспресс-обучение. В Украине он появился в 2010 году. До этого все время, с 1995-го, жил и работал в Ростове. Жена Гогилашвили Мария Левченко работает помощницей у Зеленского. Яркая иллюстрация, что никакого кумовства и друзей у власти – только исключительно профессионалы", – возмутилась Казанжи.

Она опубликовала фото Гогилашвили с бывшим российским боксером, а сейчас депутатом Госдумы Николаем Валуевым и сообщила, что замминистра работал у боксера помощником.

"Патрульным следует выписать денежное вознаграждение. Чтобы хоть как-то компенсировать необходимость смотреть на это е....ло. Да и просто потому, что полицейские – красавцы. Как будете смотреть видео, обратите внимание, как они себя ведут. Откровенно троллили этого боевого петуха", – резюмировала Казанжи.

https://www.facebook.com/zoyakazanzhy/posts/10222818170103954

А вот инвестбанкир Сергей Фурса напомнил, что "в стране кадровый голод и нельзя разбрасываться ценными кадрами и новыми лицами, как бы эти свои лица искренне не называли сами ценные кадры".

"А поэтому было бы справедливо, если бы теперь господин [Евгений] Мецгер (его уволили с должности главы правления "Укрэксимбанка" после конфликта с журналистами во время интервью. – "ГОРДОН") был назначен заместителем министра внутренних дел, а господин Гогиашвили возглавил "Укрэксимбанк", – пошутил он.

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/5369347089758328

После заявления Зеленского Береза пришел к выводу, что "царь разрешил холопа уволить".

"Теперь у министра развязаны руки. Если только это не имитация. В ближайшие дни увидим, что будет с обладателем е...ала. А промолчали бы и все "...балу" сошло с рук. Это как с Мецгером. Не стоит молчать. И соцсети – это сила", – добавил он, напомнив, что "еще не закрыта история" с ДТП, в котором участвовал нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: гражданство, Борислав Береза, Зоя Казанжи, Юрий Сапронов, соцсети, скандал, Укрэксимбанк, полицейский, Кристина Бердинских, Виктор Трегубов, увольнение, Виктор Таран, Денис Монастырский, Дмитрий Раимов, Александр Гогилашвили, Александр Трухин
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