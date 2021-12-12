"Тебя припудрило? Ты что, тупой?" "Украинская правда" опубликовала новое видео с замглавы МВД Гогилашвили

Гогилашвили: Узнал меня или нет? Очень х...ево, начальство не узнаешь, блин Скриншот: Українська правда / YouTube

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил в Facebook, что видео было снято 24 ноября в центре столицы. Кортеж Гогилашвили остановили за использование специальных сигналов.

Ткач уточнил, что видео ему передали патрульные полицейские.

На видео Гогилашвили спрашивает у полицейского: "Узнал меня или нет? Очень х...ево, начальство не узнаешь, блин. Заместитель министра внутренних дел. Так понятно? Что ты прыгаешь на капот? Ты что, бл...дь, тупой, что ли?"

На замечание патрульного, зачем Гогилашвили так общается, тот сказал: "Ты что, совсем ох...ел, я не понимаю. Что с тобой? Тебя припудрило?"

"Мы увидели транспортное средство с проблесковыми маячками. Проверили. Никто ничего не показывал. Я проверял вин-код, не успел посмотреть две последние цифры. Я выполнял свои служебные обязанности. Бывают поддельные вин-коды", – говорит на видео полицейский.

Он отмечает, что оформляли народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву, "который ехал по левому оперталону".

"После этого команда сверять все оперталоны", – объяснил полицейский.

На это замглавы МВД сказал: "Бл..дь, где вас понабирали, что с вами? Парни, что с вами? Немного мозги включайте".

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