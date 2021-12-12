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"Тебя припудрило? Ты что, тупой?" "Украинская правда" опубликовала новое видео с замглавы МВД Гогилашвили

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Гогилашвили: Узнал меня или нет? Очень х...ево, начальство не узнаешь, блин
Гогилашвили: Узнал меня или нет? Очень х...ево, начальство не узнаешь, блин
Скриншот: Українська правда / YouTube

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала на своем YouTube-канале видео, на котором замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его авто в Киеве.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил в Facebook, что видео было снято 24 ноября в центре столицы. Кортеж Гогилашвили остановили за использование специальных сигналов.

Ткач уточнил, что видео ему передали патрульные полицейские.

https://www.facebook.com/mixailotkach/posts/4576339225768897

На видео Гогилашвили спрашивает у полицейского: "Узнал меня или нет? Очень х...ево, начальство не узнаешь, блин. Заместитель министра внутренних дел. Так понятно? Что ты прыгаешь на капот? Ты что, бл...дь, тупой, что ли?"

На замечание патрульного, зачем Гогилашвили так общается, тот сказал: "Ты что, совсем ох...ел, я не понимаю. Что с тобой? Тебя припудрило?"

"Мы увидели транспортное средство с проблесковыми маячками. Проверили. Никто ничего не показывал. Я проверял вин-код, не успел посмотреть две последние цифры. Я выполнял свои служебные обязанности. Бывают поддельные вин-коды", – говорит на видео полицейский.

Он отмечает, что оформляли народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву, "который ехал по левому оперталону".

"После этого команда сверять все оперталоны", – объяснил полицейский.

На это замглавы МВД сказал: "Бл..дь, где вас понабирали, что с вами? Парни, что с вами? Немного мозги включайте".

ВИДЕО
Видео: Українська правда / YouTube
Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален" и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилавшили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

По информации экс-нардепа Борислава Березы, у Гогилашвили есть гражданство России.

Теги: Украина, правоохранители, полицейский, Денис Монастырский, Украинская правда, Михаил Ткач, проверки, Александр Гогилашвили
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