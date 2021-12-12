"Закончилась эпоха кумовства". Разумков прокомментировал скандал с замглавы МВД Гогилашвили

"Это муж Марии Левченко, которая является помощником президента Украины, которая работает с Владимиром Зеленским много лет. Он не имеет профильного образования, он высшее образование получил лишь в 2019 году. Мне сегодня пришло в голову, что у нас, наконец, закончилась эпоха кумовства, а перешли на мужей и помощников", – сказал он.

Экс-спикер Рады считает, что Гогилашвили должен быть уволен, причем без назначения "в Министерство социальной политики заместителем, в Министерство обороны заместителем, на какую-то другую должность в Офис президента".

"Я не понимаю, в чем тут разбираться? Заместитель министра внутренних дел приехал, остановили его, потому что должны были остановить на блокпосту в Донецкой области. Там война продолжается. Если он этого не знает, то может почитать в интернете. Его остановили сотрудники правоохранительных органов. Здесь не надо проводить какое-то внутреннее расследование, здесь все это на столе, вся информация, как он себя вел. И сейчас, насколько мне известно, на этих ребят, которые снимали это видео, оказывается давление, их хотят уволить из правоохранительных органов, потому что они как-то не так разговаривали", – объяснил Разумков.

По его словам, полицейские, которые остановили чиновника, "себя вели максимально корректно, в отличие от заместителя министра внутренних дел".

"Если министр не подаст на увольнение данное лицо, то на репутации МВД можно ставить крест, потому что у нас тогда какие-то личные отношения и родство. Они будут непосредственно влиять на то, кто может занимать должность, а кто нет", – подчеркнул Разумков.