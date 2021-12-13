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"Мне стыдно за свою несдержанность, но не стыдно за работу". Гогилашвили прокомментировал свое увольнение

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Гогилашвили считает свою деятельность на посту замминистра внутренних дел успешной
Гогилашвили считает свою деятельность на посту замминистра внутренних дел успешной
Фото: Олександр Гогілашвілі / Facebook

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, уволенный с должности 13 декабря Кабинетом Министров Украины по собственному желанию, прокомментировал свое увольнение в Facebook.

Гогилашвили поблагодарил коллег за сотрудничество и подчеркнул, что ему стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, однако не стыдно за проделанную в МВД работу. 

В подтверждение этих слов он опубликовал отчет о своей деятельности в министерстве. Комментарии под сообщением Гогилашвили выключил.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем два года", – написал Гогилашвили.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=112306624630879&id=107650465096495

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.

Кабинет Министров Украины 13 декабря уволил Гогилашвили по собственному желанию.

Теги: МВД, полиция, увольнение, Александр Гогилашвили
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