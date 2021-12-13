"Мне стыдно за свою несдержанность, но не стыдно за работу". Гогилашвили прокомментировал свое увольнение

Гогилашвили поблагодарил коллег за сотрудничество и подчеркнул, что ему стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, однако не стыдно за проделанную в МВД работу.

В подтверждение этих слов он опубликовал отчет о своей деятельности в министерстве. Комментарии под сообщением Гогилашвили выключил.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем два года", – написал Гогилашвили.