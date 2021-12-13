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ПОЛИТИКА

Кабмин уволил замглавы МВД Гогилашвили по собственному желанию

Гогилашвили работал в МВД с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности
Гогилашвили работал в МВД с 2019 года, занимался формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности
Фото: mvs.gov.ua

Кабинет Министров Украины 13 декабря уволил заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили по собственному желанию.

Распоряжение об увольнении опубликовано на сайте правительства.

"Уволить Гогилашвили Александра Генриховича с должности заместителя министра внутренних дел Украины по собственному желанию", – сказано в документе.

Его подписал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

12 декабря нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что народные депутаты готовят запрос в МВД об увольнении Гогилашвили.

Комментируя увольнение, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко 13 декабря написал: "Минута славы иногда стоит карьеры. Здесь даже получилось дважды".

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален", и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилашвили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, в котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его автомобиль в Киеве.

Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, увольнение, Денис Шмыгаль, Кабмин, Александр Гогилашвили
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