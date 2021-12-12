Нардепы готовят в МВД запрос об увольнении Гогилашвили – Железняк

Железняк: Это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают Фото: Ярослав Железняк / Facebook

"Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, готовит запрос и обращение к министру [внутренних дел] с требованием уволить этого заместителя", – сказал политик.

Он подчеркнул важность проверок на блокпостах рядом с зоной ООС и поблагодарил правоохранителей.

"Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой", – отметил Железняк.

Он добавил, что никогда не позволял себе такого поведения с патрульными на блокпосте.

"Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого", – заявил народный депутат.