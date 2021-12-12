ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нардепы готовят в МВД запрос об увольнении Гогилашвили – Железняк

Железняк: Это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают
Железняк: Это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают
Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Народные депутаты Украины готовят запрос об увольнении заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом 12 декабря в эфире телеканала "Украина 24" сказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Мой заместитель Роман Костенко, которой представляет блок безопасности в нашей партии, готовит запрос и обращение к министру [внутренних дел] с требованием уволить этого заместителя", – сказал политик.

Он подчеркнул важность проверок на блокпостах рядом с зоной ООС и поблагодарил правоохранителей.

"Нормальная ли ситуация, когда вас останавливают? Да. Если я не ошибаюсь, это было на блокпосте в Мариуполе, это мой родной город. Меня там постоянно останавливают, когда я еду домой", – отметил Железняк.

Он добавил, что никогда не позволял себе такого поведения с патрульными на блокпосте.

"Мне кажется, что нам надо становиться уже европейской страной не только географически, но и в политической культуре. Пусть слагает свои полномочия и идет заниматься тем, чем занимался до этого", – заявил народный депутат.

Контекст:

10–11 декабря в СМИ и соцсетях появилось видео конфликта в участием Гогилашвили, который произошел на одном из блокпостов при въезде в зону ООС. Судя по ролику, топ-чиновник МВД был недоволен требованием правоохранителей предоставить документы для проверки, а также тем, что его не узнали в лицо.

"У вас [в отделении] фотографии с заместителями министра висят или нет? Замминистра с таким ...балом, как у меня, – он один всего. [...] Теперь и я тебя знаю, но тебе это приятно не будет", – говорил топ-чиновник МВД полицейскому, который сказал, что не узнал его.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал дисциплинарное производство из-за инцидента и сказал, что предложит Кабмину отстранить своего заместителя. Гогилашвили потом заявил, что был "излишне эмоционален" и извинился за свое поведение.

Известно, что жена Гогилавшили Мария Левченко – помощница президента Украины Владимира Зеленского. В 2020 году президент называл ее в числе лиц, которым доверяет, сообщает "ВВС News Україна".

Зеленский 12 декабря призвал уволить Гогилашвили.

Гогилашвили работает в министерстве с 2019 года, занимается формированием госполитики по противодействию наркомании и наркопреступности. Издание "Бабель" писало, что накануне назначения Гогилашвили получило информацию, что в МВД мужчину назначают якобы для контроля за тогдашним министром Арсеном Аваковым. Сам Гогилашвили в беседе с изданием отрицал эту информацию, но не скрывал, что давно знаком с Зеленским.

У Гогилашвили есть российский паспорт, он его получил в 2003 году в Ленинском районе Ростова-на-Дону, сообщил Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ.

"Украинская правда" 12 декабря опубликовала новое видео, на котором Гогилашвили в грубой форме общается с сотрудниками полиции, остановившими его авто в Киеве.

Теги: МВД, Украина, Мариуполь, расследование, блокпост, увольнение, ООС, Александр Гогилашвили, Ярослав Железняк, обращение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку
"Богиня, госпожа, принцесса". Каменских оголила грудь, ноги и перекрасилась в блондинку
"Красная королева", "Женщина – огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в роскошном платье
"Красная королева", "Женщина – огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась в роскошном платье
Новогодний мандариновый десерт. Рецепт
Новогодний мандариновый десерт. Рецепт
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья
"Крутая блондинка", "Ваушная". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару засветила тату в декольте платья
17-летняя дочь Хайди Клум обнажила пышную грудь во время фотосессии
17-летняя дочь Хайди Клум обнажила пышную грудь во время фотосессии
"Танец похмельного Буратино", "Как-то барышню заносит". Волочкова показала, что сломала во время репетиции
"Танец похмельного Буратино", "Как-то барышню заносит". Волочкова показала, что сломала во время репетиции
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности
Дочь Болдуина и Бейсингер засветила соски в своей версии продолжения сериала "Секс в большом городе"
Дочь Болдуина и Бейсингер засветила соски в своей версии продолжения сериала "Секс в большом городе"
  "Было так стыдно". Каднай признался, почему на "Танцах со звездами" не мог поднять свою партнершу Алину Ли
  "Было так стыдно". Каднай признался, почему на "Танцах со звездами" не мог поднять свою партнершу Алину Ли
"В порно сниматься", "Сладкие малышки", "Куда мир катится?" Тринчер показала поцелуй с женщиной
"В порно сниматься", "Сладкие малышки", "Куда мир катится?" Тринчер показала поцелуй с женщиной
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне
"Я в отпаде от этой женщины", "Зажигалка". Мать Наташи Королевой станцевала в Bentley
"Я в отпаде от этой женщины", "Зажигалка". Мать Наташи Королевой станцевала в Bentley
"Мама плохому не научит". Дочь Кроуфорд повторила ее легендарную обложку для Elle 1994 года
"Мама плохому не научит". Дочь Кроуфорд повторила ее легендарную обложку для Elle 1994 года
Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга
Джулия Робертс попала в объектив камер папарацци, когда примеряла обновку во время шопинга
"Какими взрослыми выглядят их дети". Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству
"Какими взрослыми выглядят их дети". Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили праздничную открытку к Рождеству
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (120492)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (110108)
3
"К власти придут старые" и другие предсказания мольфарки из Карпат. Топ-5 популярных видео украинского YouTube (71050)
4
Мендель призналась, кому принадлежит мужская рука на ее груди (32848)
5
Звезда сериала "Универ" Хилькевич: Мне сказали, что у меня ребенок с синдромом Дауна. Мы приняли решение, что не будем делать аборт (28059)
6
"Уродство", "Жуть". Валерия появилась на публике в "перевернутой" юбке с сердцами на голой груди (27025)
7
"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын (24959)
8
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (23435)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS