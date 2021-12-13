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Маск стал человеком года, Гогилашвили уволили, ЕС ввел санкции против ЧВК "Вагнер" и готовит новые – против РФ. Главное за день

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Илон Маск стал человеком года по версии Time
Илон Маск стал человеком года по версии Time
Фото: ЕРА

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 13 декабря.

Гогилашвили уволили

Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, угрожавшего полицейским на блокпосту при въезде в зону ООС. Об этом сначала сообщили СМИ, потом информацию об увольнении подтвердили в правительстве. Там заявили, что чиновник ушел по собственному желанию.  

В тот же день он попал в базу "Миротворца" из-за возможного наличия российского гражданства. Комментируя увольнение, Гогилашвили заявил, что ему "стыдно за свою несдержанность, но не стыдно за работу"

Евросоюз ввел санкции против ЧВК "Вагнер"

Совет Европейского союза по иностранным делам 13 декабря 2021 года ввел санкции против ЧВК "Вагнер", а также ряда лиц, связанных с этой компанией.

Болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что санкции основаны в том числе на доказательствах, полученных украинской военной разведкой в ходе спецоперации по поимке вагнеровцев.

Грозев не исключает, что двое фигурантов из санкционного списка могут быть причастны к убийству российских журналистов в ЦАР. 

Главы МИД ЕС договорились о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились, что любая агрессия России против Украины повлечет за собой экономические санкции в отношении Москвы, заявил по итогам совещания глав МИД Европейского союза верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Разговор Джонсона и Путина об Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Он предупредил Путина, что "любые дестабилизирующие действия станут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия". 

Путин, в свою очередь, потребовал переговоров по НАТО. Российский президент хочет "договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток". 

Хроники пандемии

Совет национальной безопасности и обороны Украины прогнозирует, что эпидемическая ситуация в Украине на новогодние праздники будет стабильной. В то же время СНБО ожидает появления штамма коронавируса "Омикрон" в стране уже на этой неделе. Первый летальный случай от этой мутации подтвердили в Великобритании

В Украине количество выявленных случаев COVID-19 снижается пять недель подряд – с 15 декабря еще в двух областях отменят ограничения "красной" зоны

Маск стал человеком года по версии Time

Американский журнал Time присвоил звание "Человек года – 2021" основателю компании SpaceX и главе Tesla Илону Маску. Объясняя свой выбор, издание называет изобретателя-миллиардера "голубокожим человекобогом, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, Великобритания, эпидемия, СНБО, разведка, ЦАР, Борис Джонсон, Вагнер, Илон Маск, Bellingcat, Евросоюз, Жозеп Боррель, Александр Гогилашвили, коронавирус, Христо Грозев, ЧВК, штамм, мутация, Человек года, ЕС, Омикрон
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