Маск стал человеком года по версии журнала Time

В объяснении своего выбора журнал указывает, что в 2021 году Маск стал "не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе".

Time пишет о разносторонних интересах Маска – от нейробиологии до освоения космоса, а также отмечает открытость предпринимателя в соцсетях.