Маск стал человеком года по версии журнала Time

В объяснении своего выбора журнал указывает, что в 2021 году Маск стал "не только самым богатым человеком в мире, но и, возможно, самым ярким примером масштабных перемен в обществе".
Time пишет о разносторонних интересах Маска – от нейробиологии до освоения космоса, а также отмечает открытость предпринимателя в соцсетях.
Elon Musk (@elonmusk) is TIME's 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh— TIME (@TIME) December 13, 2021
Time присваивает звание "Человек года" с 1927 года. В 2020 году им стали президент США Джо Байден и вице-президент этой страны Камала Харрис, в 2019-м – экоактивистка Грета Тунберг.
В ноябре 2021 года состояние Маска достигло $300 млрд, он стал первым в истории, кто смог заработать такую сумму. По состоянию на 13 декабря Bloomberg оценивает его состояние в $266 млрд, Forbes – в $265 млрд.