Принц Гарри, Маск, Навальный и соучредитель "Талибана". Журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире

Time составляет список самых влиятельных людей мира с 1999 года Фото: depositphotos.com

Лидерами в категории "Кумиры" стали принц Гарри и его жена Меган Маркл. Также в эту категорию попали японская теннисистка Наоми Осака, российский оппозиционный политик Алексей Навальный, американские певицы Долли Партон и Бритни Спирс. Всего в этой категории 12 человек.

В категории "Пионеры" находятся американская гимнастка, чемпионка Олимпиады 2020 Суниса Ли и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс. Возглавляет этот список американская певица Билли Айлиш.

Рэперы Timbaland и Swizz Beatz, гендиректор американской компании Apple Тим Кук и игрок в американский футбол Том Брэди попали в категорию "Титаны".

Самым влиятельным "Деятелем искусств" по версии Time стала британская актриса Кейт Уинслет. В эту же категорию вошли американская актриса Скарлетт Йоханссон, французский актер Омар Си и рэпер Lil Nas X.

"Лидеров" возглавила первая женщина на посту главы Всемирной торговой организации, нигерийско-американский экономист Нгози Оконджо-Ивеала. Сюда же попали президент США Джо Байден, глава Китая Си Цзиньпин, президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Сальвадора Найиб Букеле, вице-президент США Камала Харрис, глава правительства Израиля Нафтали Беннетт и бывший глава Белого дома Дональд Трамп. В списке значится и один из лидеров движения "Талибан" Абдул Гани Барадар.

В категорию "Изобретателей" вошли глава SpaceX и Tesla Илон Маск, камерунский вирусолог и директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг и миллиардер, сооснователь проекта Ethereum Виталий Бутерин.