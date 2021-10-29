Состояние Маска составляет $300 млрд по версии Bloomberg. Он первый в истории достиг этой отметки

За последние сутки он разбогател на $9,79 млрд, а с начала года – на $132 млрд.

Вместе с тем издание Forbes, недавно присвоивший Маску статус самого богатого человека в истории, оценивает его состояние в $283,8 млрд.

Основной актив Маска – акции Tesla (21%). Также у него есть миноритарная доля в частной космической компании SpaceX.

Forbes отмечает, что Маск, несмотря на то, что он миллиардер, ведет относительно аскетичный образ жизни, у него нет большого количества недвижимости, а по состоянию на июнь основным местом жительства инженера был съемный дом в Техасе площадью с однокомнатную квартиру, пишет Forbes.