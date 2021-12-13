Евросоюз ввел санкции против наемников ЧВК "Вагнер"

"Принимая во внимание международный масштаб и серьезность деятельности ЧВК "Вагнер", а также ее дестабилизирующее воздействие в Китае, КНДР, Ливии, Эритрее, Южном Судане и России (включая пытки, внесудебные казни, насильственные исчезновения или систематическое использование принудительного труда), ЕС считает, что действия "группы Вагнера" подрывают политику безопасности, в частности укрепление и поддержку демократии, верховенство закона, права человека и принципы международного права. В этом контексте три физлица и одно юридическое лицо должны быть включены в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", – говорится в заявлении.

Согласно документу, санкции введены в отношении основателя и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре "группы Вагнера".

В документе указано, что Дмитрий Уткин отвечает в компании за координацию и планирование операций по развертыванию наемников "группы Вагнера" в разных странах. На своей руководящей должности в ЧВК он ответственен за серьезные нарушения прав человека, совершенные группой, в том числе пытки, приведшие к смерти сирийского дезертира в июне 2017 года. По словам бывшего участника группы Вагнера, Уткин лично заказал истязание дезертира до смерти.

Станислав Дычко (бывший сотрудник ставропольской милиции) вместе с тремя другими наемниками из "группы Вагнера" участвовал в пытках, от которых в июне 2017 года в провинции Хомс (Сирия) умер дезертир.

Валерий Захаров (бывший сотрудник ФСБ РФ) – советник по безопасности президента Центральноафриканской Республики, является ключевой фигурой в командной структуре ЧВК "Вагнер" и поддерживает тесные связи с российскими властями. Его обвиняют в казнях без надлежащего судебного разбирательства, в частности в убийстве трех российских журналистов в 2018 году, за безопасность которых он отвечал.