Евросоюз ввел санкции против наемников ЧВК "Вагнер"

"Принимая во внимание международный масштаб и серьезность деятельности ЧВК "Вагнер", а также ее дестабилизирующее воздействие в Китае, КНДР, Ливии, Эритрее, Южном Судане и России (включая пытки, внесудебные казни, насильственные исчезновения или систематическое использование принудительного труда), ЕС считает, что действия "группы Вагнера" подрывают политику безопасности, в частности укрепление и поддержку демократии, верховенство закона, права человека и принципы международного права. В этом контексте три физлица и одно юридическое лицо должны быть включены в список лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры", – говорится в заявлении.
Согласно документу, санкции введены в отношении основателя и командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, наемника Станислава Дычко и Валерия Захарова, которого в ЕС называют ключевой фигурой в командной структуре "группы Вагнера".
В документе указано, что Дмитрий Уткин отвечает в компании за координацию и планирование операций по развертыванию наемников "группы Вагнера" в разных странах. На своей руководящей должности в ЧВК он ответственен за серьезные нарушения прав человека, совершенные группой, в том числе пытки, приведшие к смерти сирийского дезертира в июне 2017 года. По словам бывшего участника группы Вагнера, Уткин лично заказал истязание дезертира до смерти.
Станислав Дычко (бывший сотрудник ставропольской милиции) вместе с тремя другими наемниками из "группы Вагнера" участвовал в пытках, от которых в июне 2017 года в провинции Хомс (Сирия) умер дезертир.
Валерий Захаров (бывший сотрудник ФСБ РФ) – советник по безопасности президента Центральноафриканской Республики, является ключевой фигурой в командной структуре ЧВК "Вагнер" и поддерживает тесные связи с российскими властями. Его обвиняют в казнях без надлежащего судебного разбирательства, в частности в убийстве трех российских журналистов в 2018 году, за безопасность которых он отвечал.
По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания "Вагнер" участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета "Фонтанка", ЧВК сменила "украинское" направление на "сирийское".
Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников "Вагнера". В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.
В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.
В октябре The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию.
Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина".
Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".
О том, что послы Евросоюза утвердили решение о введении санкций против ЧВК "Вагнер", сообщил 13 декабря редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.