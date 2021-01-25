В Украине давно действуют частные военные компании – генерал Романенко

Экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко утверждает, что частные военные компании в Украине занимаются тренингами, охраной и стрелковой подготовкой.

Частные военные компании (ЧВК) работают и в Украине. Об этом генерал-лейтенант запаса, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 25 января.

"В Украине ЧВК фактически действуют давно в таких видах деятельности, как тренинг, охранные миссии, стрелковая подготовка из легальных видов оружия. А вот более широкая форма деятельности, то же участие в военных операциях, согласно Уголовному кодексу, запрещена. Это квалифицируется как наемничество", – сказал он.

Генерал утверждает, что "в Украине создана и действует, по меньшей мере, одна частная военная компания – "Омега консалтинг груп".

"Ее глава Андрей Кибалко в интервью рассказывал, что служащие ЧВК получают по $2-5 тыс. в месяц, в зависимости от опасности. В отдельных миссиях платят по $700-1000 в сутки. Кроме того, страховка в случае ранения или гибели – сотни тысяч долларов", – объяснил Романенко.

Он отметил, что украинцы ценятся как профессионалы с боевым опытом, но их "собирают в свои ЧВК другие страны, иногда даже Россия".

На сайте ООО "Омега консалтинг груп" сказано, что они с 2011 года предоставляют "широкий спектр услуг в сфере обороны и корпоративной безопасности" и работают "в строгом соответствии с украинским законодательством, а также с законодательством тех стран, на территории которых компания представляет интересы своих заказчиков".

Наиболее известной ЧВК на постсоветском пространстве является российская "Вагнер", которую основал уроженец Украины Дмитрий Уткин. По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах компания участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала "Фонтанка", ЧВК "Вагнер" сменила украинское направление на сирийское. Позже СМИ писали, что вагнеровцы принимали участие в военных конфликтах в Ливии и Центральноафриканской республике.