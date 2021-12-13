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Евросоюз одобрил санкции против наемников ЧВК "Вагнер" – журналист

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Под санкции также попали три энергетические компании и восемь человек, связанных с группировкой
Под санкции также попали три энергетические компании и восемь человек, связанных с группировкой
Фото: depositphotos.com

Послы Европейского союза утвердили решение о введении санкций против частной военной компании "Вагнер". Об этом 13 декабря сообщил в Twitter редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

"Санкции против группы "Вагнер", трех энергетических компаний и восьми человек, связанных с группировкой наемников, приняты. Будут опубликованы в официальном журнале ЕС сегодня позже", – написал Йозвяк.

Контекст:

По данным российских СМИ, в 2014–2015 годах частная военная компания "Вагнер" участвовала в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, в частности в сражениях за Дебальцево. Осенью 2015 года, как писала российская интернет-газета "Фонтанка", ЧВК сменила "украинское" направление на "сирийское".

Весной 2016 года СМИ впервые сообщили о том, что на Ближнем Востоке погибли десятки наемников "Вагнера". В феврале 2018 года стало известно о гибели многочисленных бойцов ЧВК в столкновении с американскими военными у Дейр-эз-Зора.

В начале 2018 года, по данным СМИ, наемники ЧВК "Вагнер" прибыли в ЦАР для защиты президента страны Фостен-Арканжа Туадеры.

В октябре британский таблоид The Sun со ссылкой на неназванные источники в правительстве Соединенного Королевства сообщил, что Россия перебросила спецназ, в том числе наемников ЧВК "Вагнер", в Ливию.

Пресса считает, что ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина".

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в 10 странах Африки находятся военнослужащие-контрактники и политические консультанты из структур Пригожина. По данным собеседников агентства, российские наемники и консультанты оказывают услуги по безопасности, вооружению и организации предвыборных кампаний "в обмен на права на добычу полезных ископаемых и другие возможности".

Теги: Россия, санкции, военные, наемники, Вагнер, Евросоюз, Рикард Йозвяк, Частная военная компания, ЧВК
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